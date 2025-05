MotoGp, niente gara a Le Mans: adesso è ufficiale

Colpo di scena in vista della prossima tappa della MotoGP. È arrivato un annuncio che gela i fan: non c'è nulla da fare

La MotoGP torna in pista e scalda i motori per il sesto appuntamento stagionale. La classifica parla chiaro, e per ora vede un dominio Ducati con la famiglia Marquez a fare l’andatura, con la sorpresa Alex davanti al favorito Marc.

Ad una ventina di punti di distanza insegue Pecco Bagnaia, apparso su ritmi inferiori rispetto alle aspettative di questa prima fase, ma comunque ancora tranquillamente in lotta per il titolo. Dalla prossima gara di Le Mans, in programma questo fine settimana, ci si attende una risposta importante soprattutto dall’italiano che dovrà provare a rompere l’egemonia dei fratelli Marquez.

Tre le vittorie in gara per Marc, una per Alex ed una anche per Pecco: questo lo score raccolto finora, al netto delle Sprint Race. Nella tappa francese sarà quindi tempo di dimostrazioni importanti per tutti i piloti in lotta per il titolo nel segno di un dominio Ducati a dir poco imbarazzante per la concorrenza.

Intanto il gran premio in terra transalpina perde un pilota che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che gli impedirà dunque di esserci. La MotoGP rinuncia quindi momentaneamente alla presenza di Somkiat Chantra che con la sua Honda, per ora, è ancora inchiodato nel gruppo dei piloti a zero punti insieme ad Espargaro e Martin.

MotoGP, salta la prossima gara in Francia: l’annuncio è UFFICIALE

Somkiat Chantra è stato sottoposto a un intervento chirurgico la scorsa settimana per provare a risolvere i problemi causati dalla sindrome compartimentale. Si tratta di un’operazione svolta in quel di Barcellona dal professor Xavier Mir con la sua equipe.

Nello specifico dalla nota ufficiale si apprende che: “Dopo un controllo post-operatorio, il dottor Xavier Mir, che ha eseguito l’operazione, ha raccomandato di concedere a Somkiat più tempo per recuperare la sua piena forza prima di tornare a gareggiare. Sebbene la sua riabilitazione stia procedendo in modo soddisfacente, non è ancora in grado di gareggiare“.

Ko quindi il corridore thailandese che dovrà prendersi il suo tempo per tornare al top della forma in vista delle prossime uscite. Intanto in quel di Le Mans il team di Lucio Cecchinello si presenterà sulla griglia di partenza con un solo pilota al seguito, ovvero Johann Zarco, visto che non è stato trovato un sostituto dello sfortunato Chantra.

Il thailandese ad ogni modo sta ancora provando ad adattarsi ad una moto complessa nella sua prima stagione nella classe regina, che finora non ha regalato alcuna soddisfazione.