Netflix, stop alle riprese della nuova stagione: fan della serie gelati

Gli imprevisti, si sa, sono sempre dietro l’angolo. L’imprevedibilità è una costante delle nostre vite e anche il pianificatore più meticoloso per quanto moltiplichi i suoi sforzi non può mai azzerare la possibilità che un evento inaspettato complichi le cose o metta addirittura i bastoni tra le ruote al punto da mandare all’aria i suoi piani.

Nemmeno le troupe delle serie televisive possono dirsi esentate da questo rischio. Una famosa serie distribuita dalla piattaforma Netflix ha dovuto fare i conti proprio in questi giorni con un imprevisto che ha stoppato le riprese della nuova stagione. I fan però possono stare tranquilli: il contrattempo ha solamente rallentato i lavori.

Il caso, l’imponderabile non risparmiano nessuno. Del resto un pensiero attribuito al conte – e deputato – francese Gustave de Belvèze (1809-1886) ci ricorda molto saggiamente che «l’imprevisto non è l’impossibile: è una carta che è sempre presente nel gioco». Nessun pericolo comunque: la serie non verrà cancellata.

Serie Netflix, un imprevisto ferma le riprese della nuova stagione

Tutti abbiamo ancora negli occhi l’elezione di papa Leone XIV, primo pontefice statunitense della storia. Un evento storico che ha attirato una folla di 150 mila persone in Piazza San Pietro, tutte accorse per l’elezione del successore di San Pietro. La marea umana però ha creato problemi non da poco alla produzione della quinta stagione di “Emily in Paris”.

La troupe si trovava da qualche giorno in città per realizzare le riprese del nuovo capitolo della serie. Ma la confusione, i rumori e il caos seguiti alla fumata bianca hanno costretto tutti allo stop. Una fonte ha riferito a Us Weekly che «tutti gli elicotteri che seguono il nuovo papa stanno creando scompiglio». I protagonisti – Lily Collins e Philippine Leroy-Beaulieu – sono stati costretti a un doppio sforzo per girare nuovamente alcune scene, disturbate dal forte rumore.

Nessuna preoccupazione comunque per i fan della serie che vede Lily Collins nei panni della protagonista Emily Cooper. L’elezione del 267º Vescovo di Roma ha soltanto rallentato la produzione del film. Presto i fan scopriranno cosa è successo a Emily, abbandonata per le strade della Capitale dopo una delusione amorosa.

Ancora non è nota la data ufficiale del rilascio su Netflix di “Emily in Paris 5”. Nel cast c’è anche un po’ di Italia: il nuovo fidanzato di Emily Cooper (Marcello Muratori) ha il volto del nostro Eugenio Franceschini. Con la giovane americana trapiantata a Parigi Marcello inizia una storia d’amore destinata ad aggiungere ulteriore confusione alla vita sentimentale di Emily.