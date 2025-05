È finita con Tudor, la Juve lo cede per 15 milioni di euro

Le ultime due gare di campionato sono decisive per il futuro della Juve e del suo tecnico Igor Tudor. L’allenatore croato e in generale la squadra hanno il destino nelle proprie mani, i bianconeri otterranno la qualificazione in Champions League in caso di vittoria contro Udinese e Venezia, 6 punti contro avversari tutt’altro che insormontabili.

Quest’anno la Juve però ha mancato tante chance, nei tifosi sono ancora ben impresse le eliminazioni in Coppa Italia e in Champions League rispettivamente contro Empoli e Psv Eindhoven (avversari tutt’altro che imbattibili per la competizione) e quindi c’è la consapevolezza che bisogna mantenere alta la concentrazione, non si può sbagliare nulla e l’obiettivo è vincere e convincere ovunque.

Comunque finirà questa stagione a fine anno la Juve vedrà una nuova clamorosa rivoluzione. Il futuro di Tudor è appeso ad un filo e dopo il Mondiale per club il tecnico potrebbe lasciare e con lui diversi giocatori. Nessuno è incedibile dopo quest’annata, il club valuterà tutte le offerte e in caso di buone offerte chiunque può partire. Quest’anno ha trovato poco spazio, eppure il laterale Alberto Costa ha abbastanza mercato e potrebbe partire in caso di buone offerte.

Nel match contro la Lazio il giocatore portoghese ha offerto una buona prestazione, parliamo di un ragazzo giovanissimo e la Juve eventualmente non chiuderebbe alla permanenza ma intanto uno storico club europeo valuta con attenzione il giocatore.

Mercato Juve, la cessione non è utopia

La Juve di Igor Tudor ha lanciato negli ultimi giorni Alberto Costa ed il giocatore ha risposto presente. Secondo quanto riporta Tuttojuve il giovane giocatore è nel mirino del Valencia, club spagnolo che a fine anno attuerà tanti cambiamenti. Costa ha fatto bene ed è finito nella lista del club, il giocatore può restare o meno e la Juve lo valuta non meno di 15 milioni di euro.

Alberto Costa non è l’unico nome sul taccuino del club iberico che tra le altre cose valuta altri nomi. Tutto nasce dal grave infortunio occorso a Thiago Correia, giocatore che resterà fermo per diversi mesi e salterà almeno la prima parte della prossima stagione. La Juve potrebbe ascoltare offerte anche se al momento non è una priorità del club.

In primo luogo bisogna capire anche chi sarà il nuovo tecnico e la valutazione che farà di Alberto Costa, un nome che potrebbe diventare caldo per le prossime sessioni di mercato.