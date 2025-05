Stefano De Martino dà l’addio, la scelta è irrevocabile: via definitivamente!

Non c’è da girarci molto intorno: Stefano De Martino è il nuovo asso della Rai, l’alfiere di una nuova generazione di conduttori televisivi in grado di portare una ventata di novità in casa Rai senza però fare rivoluzioni. Leggerezza nello stile, simpatia, ma anche tono professionale e stile istituzionale. La “ricetta” appare chiara.

Non c’è nulla di improvvisato: De Martino ha i tempi giusti per la televisione. Ha mostrato di padroneggiare alla perfezione i ritmi televisivi. Il mestiere del conduttore è un arte molto difficile. Una sorta di gioco d’equilibrio su una corda sempre in tensione. Chi conduce un programma deve essere un accogliente padrone di casa ma anche essere vigile.

Gli imprevisti – soprattutto durante le dirette – sono sempre dietro l’angolo nelle trasmissioni televisive. All’occorrenza il conduttore deve trasformarsi anche in abile gestore delle emergenze che, come detto, possono sempre capitare. In questi giorni è giunta notizia di una scelta irrevocabile da parte del giovane showman partenopeo, che sembra aver optato per un addio definitivo.

La scelta irrevocabile di Stefano De Martino

Di recente Stefano De Martino ha trovato casa a Roma andando a vivere nel Quartiere Prati, vicino al Teatro delle Vittorie, dove vengono registrate le puntate della trasmissione che lo ha consacrato come stella nascente del panorama televisivo: Affari Tuoi. Ogni settimana l’ex ballerino di Amici però torna dalla Capitale a Milano per stare con il figlio Santiago.

Qualche giorno fa è stato visto con un vistoso cerotto. A chi gli ha chiesto il motivo, riferisce il settimanale Oggi, il conduttore di Affari Tuoi ha spiegato molto gentilmente che si sta togliendo un tatuaggio. Non è una novità di oggi. Ad aprile dello scorso anno il presentatore diffuse sui social un video dove si sottoponeva alla rimozione di un tatuaggio.

A marzo 2023 circolò un video in cui De Martino sconsigliava addirittura di farsi dei tatuaggi esprimendo il desiderio di ritornare ad avere una «pelle pulita». Davanti a un pubblico perlopiù giovanile lo showman di Torre Annunziata: «Ho un po’ di tatuaggi sparsi», esordiva il conduttore. «Volete un consiglio da uno che ce ne ha tanti? Non ve li fate, tanto cambierete idea».

Il problema, spiegava De Martino, è che le cose nella vita cambiano. Cambia la mentalità, cambiano le idee. «Se proprio dovete farveli [i tatuaggi, Ndr], piccoli e nascosti». «Avere una cosa permanente è come avere lo stesso taglio di capelli tutta la vita», faceva notare il presentatore che concludeva il suo ragionamento con una confessione: «Vorrei che mi ricrescesse la pelle pulita».