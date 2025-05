Cambia la mobilità in pieno centro, svolta storica: saranno gratis

Gestire il traffico e la mobilità di auto e cittadini all’interno di una città non è mai semplice ed anzi trovare la quadra in questo settore appare molto problematica come cosa. Per questo si cercano sempre ulteriori soluzioni, il Comune e in particolare il sindaco lavorano per migliorare sotto ogni punto di vista.

Questo avviene in ogni città, capita a Napoli come a Milano ed anche a Roma dove – specialmente nell’ultimo periodo – ci sono numerosi problemi tra traffico e manifestazioni che complicano la vita ai cittadini. Stavolta non parliamo di una grandissima città, ma è comunque storica e gestire il tutto non è mai molto semplice, anzi tutt’altro.

Nelle ultime ore il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, insieme all’amministratrice delegata di MoVer Placida Canozzi e dal presidente della società Roberto Bucciarelli, ha comunicato un nuovo piano che prevede un tot di navette gratis nel centro cittadino, dei parcheggi innovatori e un sistema informatizzato per rendere ancora più grande il parcheggio della città. Un piano della mobilità chiaro e che ha vari obiettivi chiari, un modus operandi per aiutare al meglio la città.

Il sindaco ha esposto durante l’incontro in cosa consiste questo Piano di Mobilità e l’obiettivo è chiaro, ci sono ottime notizie all’orizzonte.

Piano di mobilità in Città, l’idea del sindaco è chiara

In città gestire il traffico non è mai semplice e per questo l’obiettivo principale di questo piano, disposto dal sindaco di Viareggio, è digitalizzare tutta la gestione dell’area, le persone lasciano l’auto nella zona di accesso al centro città e si recano al centro con navetta, o a piedi o in mezzi sharing e questo è un obiettivo per rendere la città più vivibile e sicuramente anche più piacevole da vivere.

Ci sono nello specifico 10 parcheggi dove poter parcheggiare l’auto e da li si può arrivare al centro in queste modalità (anche in bus). C’è anche un’area camper, limitrofa al palazzetto dello Sport. Ogni parcheggio avrà una telecamera per la lettura della targa, un Pos per pagare e servizi online sia per il pagamento che per una prenotazione anticipata. Insomma un sistema molto interessante per rendere più vivibile e tecnologica la città.

Insomma un nuovo piano per rivoluzionare la città e dare importante aiuto ad un sistema in difficoltà, il controllo del traffico è difficile da gestire e la situazione è sempre in bilico. Queste navette rappresentano quindi una vera grande notizia per tutti i cittadini.