Amazon, basta un clic per ottenere subito 100 euro: come riceverli

Amazon è la più grande azienda di commercio elettronico in circolazione a livello mondiale e ogni tanto rilasciano interessanti quante clamorose offerte. Su Amazon puoi acquistare di tutto, e spesso a cifre moderate rispetto alla normalità; quest’azienda negli ultimi anni ha spesso realizzato collaborazioni con altre aziende, talvolta lontane dal mondo del commercio e presenti in tutto altro mondo.

Su Amazon ci sono ottime e interessanti promozioni, si trova di tutto ed ora arriva un’interessante opportunità. Arriva una nuova promozione con il conto corrente online della Credem che nella promozione per il mese di Maggio permette di aprire il conto Credem Link e regala tante opportunità e tra queste anche quella di ottenere un Buono Amazon di 100 euro in regalo, ovviamente inserendo il codice Promo100.

Lo utilizzi quando ti apri il conto corrente, direttamente sul sito ufficiale della Credem ed è davvero molto interessante. In questo modo puoi utilizzare questi 100 euro di bonus su Amazon per acquistare prodotti e tante altre cose, insomma aprire un conto Credem in questo momento può regalare tante cose interessanti ma attenzione perchè questa offerta non è eterna e nello specifico dura fino al 31 Maggio 2025, tante interessanti novità. Uno dei tanti motivi che abbiamo per aprire questo conto.

Amazon e non solo, ecco in cosa consiste questa promozione

Insomma iscrivendoti al Conto Corrente Credem puoi avere diritto a tante agevolazioni e soprattutto a questa promozione con Amazon, 100 euro in promo che puoi spendere sul sito per acquistare letteralmente quello che vuoi. Ma non solo in quanto questo corrente permette di avere tante altre cose interessanti.

Andiamo a vedere quali vantaggi puoi avere inserendoti in questo nuovo interessante contesto:

canone zero. In primo luogo puoi iscriverti e avere canone zero per questo prodotto, e non serve alcun requisiti per poterne fare parte.

carta di debito inclusa: è possibile scegliere tra una carta Mastercard gratuita e poi a 1 euro a 50 al mese (questo dopo un anno) e la carta su circuito nazionale a canone zero. Inoltre i prelievi da ogni ATM Credem sono totalmente gratuiti.

bonifici ordinari e istantanei verso tutti a solo 0.50 di commissioni

un conto Deposito con interessi al 2,5 % per oltre 6 mesi.

Ricordiamo che per ottenere il Buono Amazon serve aprire il conto e accreditare su Stipendio e Pensione. Poi potrai cosi ricevere il bonus di 100 euro che si può sfruttare per acquistare ogni cosa.