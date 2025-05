Un Posto al Sole anticipazioni: dramma Michele, all’improvviso scompare dalla soap

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole continuerà a tenere banco la vicenda di Luca De Santis, che sembra essere svanito nel nulla. Ma non solo. Nelle puntate di Upas in onda nella settimana dal 26 al 30 maggio ci sarà un’altra sparizione improvvisa e la vicenda coinvolgerà Michele che come al solito finirà per mettersi nei guai.

Nel frattempo Giulia continuerà ad essere terribilmente angosciata dalla misteriosa scomparsa di Luca. Per questo motivo la donna prenderà una decisione molto importante nella speranza di poter ritrovare l’uomo che ama e che ha deciso di portare all’altare. Giulia infatti si rivolgerà alle autorità e presenterà una denuncia ufficiale per avviare le ricerche del compagno.

Giulia si chiarirà prima con Niko, dopodiché deciderà di recarsi subito in commissariato per denunciare ufficialmente la scomparsa del dottor De Santis. Dal canto suo anche Michele si esporrà a pericoli legati a una strana scomparsa, mentre Gennaro Gagliotti farà una scoperta destinata a lasciarlo ammutolito.

Un Posto al Sole, anticipazioni: dramma per Michele, improvvisa scomparsa dalla soap

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole (dal 26 al 30 maggio) Michele Saviani farà ritorno nell’agro aversano. Il giornalista vorrà indagare a fondo sulla inquietante scomparsa di Assane, giovane bracciante agricolo coinvolto in una vicenda che riguarda lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Michele sospetta che dietro ci sia lo zampino di Gagliotti, già al centro di un’inchiesta per sfruttamento dei lavoratori.

Così facendo però Saviani si esporrà a nuovi rischi. Quando Michele non rientrerà a casa Silvia valuterà insieme a Nunzio e Rossella di rivolgersi alle forze dell’ordine. Poco dopo però Damiano offrirà a Michele il proprio aiuto per portare alla luce la verità sulla scomparsa di Assane. Intanto Manuela sarà pronta a registrare la trasmissione radiofonica facendo finta di essere sua sorella.

Le anticipazioni rivelano che i Cantieri se la passeranno davvero brutta sul piano economico. Gennaro cercherà di risolvere la situazione proponendo la Cassa integrazione per la maggior parte degli operai. Una soluzione che troverà la ferma opposizione di Marina, convinta che ci siano altre alternative a una decisione del genere.

Insieme a Roberto, Marina continuerà senza sosta a cercare una via d’uscita per la crisi economica dei Cantieri. Nel frattempo Antonietta si accorgerà che Gennaro ha un interesse nemmeno tanto velato per Elena. Deciderà così di affrontarlo. Dal canto suo Gagliotti farà una scoperta sconvolgente. Al momento però le anticipazioni non entrano nel dettaglio.

Invece Manuela sentirà di aver deluso Niko e farò tutto ciò che è nelle sue possibilità per ricucire il rapporto con lui. Jimmy, dopo essere scappato di casa per andare a incontrare il suo rapper preferito, cercherà di riguadagnare la fiducia di suo padre.