Fiat Panda, sconto di 5300 euro in questi giorni: come ottenerlo

Prezzi assurdi per la Fiat Panda. Puoi acquistarla a cifre incredibili, accorri in concessionaria e acquistala il prima possibile.

Oggigiorno ci troviamo in un periodo storico economico molto complicato e mandare avanti la propria famiglia non è semplice, anzi tutt’altro. Uno dei principali problemi per i cittadini riguarda la propria vettura che, tra assicurazione, bollo e varie spese causa ingenti tasse ogni anno ed anche acquistarla non è semplice. La Fiat Panda, una delle vetture più acquistate a livello nazionale (costantemente nella Top 3), ha regalato un’offerta clamorosa e puoi cosi acquistarla a cifre molto convenienti.

Due delle vetture più conosciute e vendute all’interno del gruppo Stellantis sono sicuramente la Fiat Panda e la Citroen C3, auto belle esteticamente e che sono molto comode per camminare sia all’interno del paese che su autostrada. La Panda è una vettura che va letteralmente a ruba per la sua comodità e il suo stile e infatti parliamo di una delle vetture più vendute nel nostro paese.

Ben 46 mila immatricolazioni solo in questo 2025 e i numeri sono in costante aumento con questa vettura che rappresenta il vero gioiello in casa Fiat. Un prezzo davvero conveniente e cifre a dir poco clamorose con questa vettura, che anche solamente come nuova, può arrivare nelle vostre case a poco più di 10 mila euro. Un nulla in questo periodo dove i costi restano esorbitanti ovunque. Andiamo a vedere comunque.

Nuova Fiat Panda, i prezzi sono ‘roventi’

Il prezzo di listino della Fiat Panda è di 15950 euro, ma – esclusivamente per il mese di Maggio – puoi acquistare a determinate condizioni questa vettura a soli 10.650 euro, un prezzo accessibile e piuttosto economico. Con la vendita a queste cifre appare probabile che le vendite nei prossimi giorni potrebbero esplodere e andiamo a vedere nello specifico a quali condizioni puoi ottenere questa promozione.

In primo luogo bisogna dare un cambio un’auto rottamata fino ad Euro 4 e grazie a questa avete diritto ad uno sconto di ben 3800 euro. Anche auto piuttosto vecchie vengono quindi valutate una cifra cosi alta e non puoi fare altro che ringraziare ed apprezzare per questa clamorosa opportunità. Ma non solo perchè sottoscrivendo un finanziamento si aggiunge uno sconto di 1500 euro ed ad esempio – osservando il caso della Panda 1.0 Hybrid da 70 CV, il piano prevede zero anticipo e 35 rate da 175 euro al mese più una Maxi Rata da 8025.15 euro.

Ovviamente questo finanziamento prevede tassi come quelli dell’8,75 % per il TAN e il 12,75 % per il TAEG che comporta quindi un aumento della spesa. Comunque le cifre sono davvero piuttosto ottime. La Fiat Panda può arrivare nelle vostre case a cifre quasi ridicole.