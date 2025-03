La nuova Fiat Panda è tua a un prezzo unico, sconto di 6.000 euro: file in concessionaria

La Fiat Panda resta uno dei modelli di automobili di maggiore successo tanto in Italia quanto in Europa. Si tratta di una vettura iconica in grado di entrare nell’immaginario collettivo e nei garage di milioni e milioni di italiani.

Un brand storico che continua ad essere intramontabile tanto per i più giovani, che si affacciano al panorama della guida, quanto per i più esperti che con la facilità di guida e il design semplice ma efficace della Panda restano legatissimi ad un auto storica. La Fiat continua quindi inevitabilmente a puntare ancora forte su una tipologia di automobile che va a toccare ogni fascia di età e preferenza, grazie anche al giusto mix nel rapporto qualità-prezzo.

Proprio da questo punto di vista nelle scorse ore è emersa una nuova promozione relativa alla Fiat Panda che i veri fan non potranno farsi scappare. Potrebbe essere infatti proprio questo il momento giusto per assicurarsi questo modello di auto tanto famosa quanto efficace.

Nello specifico si tratta di un’offerta con Anticipo Zero, finanziamento e rottamazione in 35 rate mensili da € 138, TAN (fisso) 8,75% – TAEG 12,72% il tutto con validità fino al prossimo 26 marzo.

Tutti pazzi per la Fiat Panda: offerta pazzesca per fare un affare

Arriva quindi una nuova ghiotta occasione per gli automobilisti di tutta Italia, pronti eventualmente ad approfittare della nuovissima promozione sulla Fiat Panda che sta già spopolando.

Dal punto di vista strettamente economico si tratta di una promozione molto interessante, che punta ad un risparmio economico considerevole per una vettura che mantiene fascino, qualità e sicurezza. Nell’offerta in questione si legge: “4.500€ sconto FIAT IN CASO DI ROTTAMAZIONE + 1.500€ CON FINANZIAMENTO. Solo in caso di vetture in pronta consegna ed immatricolazione entro 26/03/2025 e rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 3″.

Nello specifico, andando a leggere nel dettaglio l’offerta: “Panda 1.0 70cv Hybrid Listino €15.950 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €11.450 oppure €9.950 solo con finanziamento Stellantis Financial Services”.

Una soluzione estremamente conveniente dal punto di vista economico, che consente quindi ai potenziali acquirenti di assicurarsi una nuovissima Fiat Panda Hybrid risparmiando nel complesso 6000 euro. Nel dettaglio 4500 euro di sconto in caso di rottamazione più ulteriori 1500 con finanziamento.

Vi ricordiamo che la promozione la promozione in questione, per quanto molto allettante, abbia un tempo limitato, con scadenza al 26 marzo 2025.