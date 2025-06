Lutto a Un Posto al Sole, il triste annuncio poco fa: “È volata in cielo”

Brutta notizia per tutti gli appassionati di Un Posto al Sole e per tutto lo staff della popolare fiction di Rai 3. Un lutto ha colpito uno dei volti più amati della serie ambientata a Posillipo. L’annuncio è arrivato poche ore fa e ha addolorato tutti i fan che seguono da anni le trame che ruotano intorno a Palazzo Palladini.

La vita, quella vera, segnata dall’alternarsi di momenti di gioia e di dolore, torna a bussare ancora una volta alle porte della soap più longeva della televisione italiana e che il prossimo anno festeggerà il trentennale di messa in onda. La dolorosa notizia ha colpito tutti. L’annuncio è arrivato sui social. A darlo è stato l’attore che interpreta uno dei personaggi storici di Upas.

Su Instagram è giunta la notizia del grave lutto che ha colpito il popolare attore di Un Posto al Sole. Tutti si sono stretti intorno a Michelangelo Tommaso, attore romano classe 1980 e interprete fin dagli esordi di Filippo Sartori, che nella soap è figlio di Roberto e Irene e fratello di Tommaso, Sandro e Cristina.

Un Posto al Sole, lutto nella soap: l’annuncio è arrivato poco fa

Poche ore fa Michelangelo Tommaso ha annunciato sui suoi profili social – Facebook e Instagram – la morte dell’amatissima mamma, alla quale naturalmente era molto legato. «Oggi mia madre ha voluto sorprendere tutti ed è volata in Cielo!», ha scritto l’attore di Un Posto al Sole. «Qui sulla Terra ci mancherai tantissimo, ma lassù ti accoglieranno con una gioia immensa!», ha aggiunto Tommaso.

«Grazie mamma di tutto l’amore che hai saputo dare a tutti noi, sarà dura senza di te! Vola in alto Annina!». Con queste parole Michelangelo Tommaso ha chiuso il toccante post in ricordo della madre scomparsa. Lo scorso 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’attore aveva già parlato della madre: «W le mamme!!!», così l‘incipit del suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelangelo Tommaso (@michelangelo_tommaso)

Michelangelo Tommaso aveva poi aggiunto: «Come faremmo senza le nostre mamme!? Festeggiamo tutte le mamme, ma proprio tutte!! Io in particolare festeggio queste due, che sono le mamme più belle e più forti che abbia mai conosciuto, che sanno cosa vuol dire amare I proprio figli con tutto l’amore possibile, e sanno combattere battaglie molto importanti, con tutta la forza di cui sono capaci. Vi amiamo mamme!!!».

Il post di Facebook con cui l’attore ha comunicato la morte della mamma ha ricevuto migliaia di commenti da parte dei numerosi fan che hanno voluto porgere le condoglianze all’interprete di Federico Sartori, al quale vanno naturalmente anche le nostre.