Sinner senza parole, ufficiale il forfait per problemi fisici: il messaggio

Jannik Sinner è l’uomo più atteso del Roland Garros, specialmente per i tifosi italiani. L’azzurro viene visto come l’unico serio rivale di Carlos Alcaraz e la loro battaglia è destinata probabilmente a durare negli anni. Per molti questo duello è destinato a ripetere le orme della battaglia che ha visto protagonisti i Big Three, composti da Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner scenderà in campo tra qualche ora ai Quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik, tennista rivelazione qui al Roland Garros e atleta che nel turno precedente ha battuto a sorpresa Jack Draper, numero 5 delle classifiche mondiali. Insomma il circuito Atp vede una sfida molto interessante e l’azzurro vuole continuare e raggiungere la semifinale a Parigi.

Dopo il Roland Garros c’è però chi si organizza per i prossimi tornei, nelle prossime settimane comincerà ufficialmente la stagione sull’erba che porterà al tanto atteso e storico Wimbledon. Ci sono diversi atleti ai box, basti pensare a Matteo Berrettini che ha saltato Parigi e sta lavorando per questo torneo ma non è l’unico. Nelle ultime ore è arrivato un importante annuncio, una mazzata non indifferente per i tifosi di tennis. E una notizia che – suo malgrado – coinvolge anche Jannik Sinner.

Niente Sinner, salta il big match di Wimbledon

Dopo la vicenda legata al caso Clostebol Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con tanti nemici. Uno su tutti è sicuramente il tennista australiano Nick Kyrgios, atleta alle prese costantemente con gli infortuni ma che usa spesso i social per attaccare il fenomeno azzurro. In molti tra gli appassionati di tennis speravano in una sfida a Wimbledon tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios, un match che avrebbe valore per diversi motivi. Le cose però non andranno cosi e Nick Kyrgios ha annunciato sui propri canali social che non parteciperà a Wimbledon.

Attraverso un post sui social Kyrgios ha confermato che non sarà presente a Wimbledon e ha sottolineato: “Mi dispiace deludervi, so quanto eravate tutti impazienti di vedermi di nuovo in campo. Ma è solo un piccolo incidente di percorso, sto già lavorando duramente per tornare in campo più forte che mai”, le parole del tennista che però è fermo da tempo e il cui rientro resta ancora in bilico.