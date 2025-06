Pogacar smascherato davanti a tutti, che batosta: subito cambio di squadra!

Il Giro d’Italia è giunto ufficialmente al termine, è stata una corsa con grandi sorprese e ribaltoni inaspettati fino all’ultima corsa. Un Giro con tanti ritiri e sicuramente ha fatto rumore anche la mancata partecipazione del ciclista attualmente più forte in circolazione, ovvero Tadej Pogacar. Il fenomeno del ciclismo attuale ha deciso di ‘snobbare’ il Giro d’Italia e concentrarsi su altre competizioni.

In primo luogo quest’anno Pogacar si è dedicato alle corse di un giorno, raggiungendo tra l’altro più che discreti risultati, poi però ha deciso di saltare il Giro e concentrarsi sulla preparazione verso il Tour de France e poi la Vuelta de Espana, competizioni che sicuramente lo vedranno protagonista. Nelle ultime ore però Pogacar è finito sotto accusa, un atteggiamento in particolare non è stato affatto gradito.

A finire nel mirino non è stato solo Pogacar ma in generale la UAE Sports, la sua squadra che è sicuramente tra le migliori, per alcuni la migliore, presente all’interno del circuito. Non è piaciuto l’atteggiamento tenuto da questa durante il Giro d’Italia dove dovevano esserci due capitani e invece la formazione si è schierata evidentemente. L’ex ciclista Thomas Dekker ne ha parlato apertamente nel corso di una lunga intervista e ha tirato in ballo anche Pogacar. Si discute dell’atteggiamento della squadra verso Isaac Del Toro e Juan Ayuso nell’ultimo Giro d’Italia.

Caos al Giro d’Italia, anche Pogacar sotto attacco

Non molti hanno apprezzato l’atteggiamento tenuto dall’UAE nei confronti di Juan Ayuso, considerato da molti come la nuova promessa del ciclismo mondiale. Nel corso del Giro l’UAE ha spinto Del Toro come capitano assoluto della squadra mentre c’è stato un atteggiamento diverso nei confronti di Ayuso e Dekker ha tuonato cosi in un’intervista:

“E’ evidente che Pogacar sia felice dei successi di Del Toro mentre Ayuso viene trattato in modo immaturo. Nonostante siano persone adulte questo comportamento è davvero infantile”. Il pensiero di Dekker è che le gerarchie di squadra siano condizionate dal pensiero del campione sloveno che, per certi versi, invece sembra non voler lanciare il giovane talento.

Insomma l’UAE sembra aver avuto dei problemi e c’è curiosità per capire come le corse verranno interpretate nel futuro prossimo, a partire da Pogacar fino appunto ad Ayuso e Del Toro. E già al Tour de France vedremo meglio come andranno nello specifico queste cose.