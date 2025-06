INPS, in arrivo accredito di oltre 1500 euro a metà giugno: chi lo riceverà

In questo periodo storico molte persone sono alle prese con difficoltà economiche e non è semplice mandare avanti la propria famiglia. All’orizzonte ci sono tante problematiche, è dura andare avanti e ci sono varie situazioni da definire e cosi l’Inps prova ad aiutare tutte le persone in difficoltà, specialmente coloro che recentemente hanno avuto a che fare con la disoccupazione.

Capita durante l’esperienza lavorativa di essere licenziati e spesso ciò cade sulle famiglie come delle vere e proprie docce fredde ed è difficile riuscire a reagire. Anche per questo lo Stato mette a disposizione la NASpI, la possibilità di ricevere dei soldi da parte dello Stato anche durante le difficoltà e durante lo status di disoccupazione. Ma ogni anno vi sono aggiornamenti riguardo questa legge.

Per quel che riguarda il 2025 la NASpI prevede importanti cambiamenti, sia per quel che riguarda i soldi che uno riceve ma anche e soprattutto per le nuove regole relative ai requisiti per i prossimi mesi. Da questo mese ci sarà qualche cambiamento per la Naspi e andiamo a vedere nello specifico cosa si intende:

Percettore NASpi già in corso riceverà soldi entro il 15 Giugno 2025

Nuove domande approvate riceverà soldi dal 15 Aprile fino a fine mese

Dis-Coll – Stesse tempistiche medie della NASpI

NASpi 2025, le ultime a livello statale: le ultime

Ognuno riceverà la NASpI 2025 a seconda della situazione in cui è stata ufficializzata. Oltre a questo poi la Legge di Bilancio 2025 prevede un aumento dello 0,8 % sugli importi, a partire dal 1 Gennaio 2025. Un piccolissimo aumento ma che va sempre comodo e porta il tetto per la Naspi da 1550 euro al mese a 1562.82 ed un piccolo rialzo verso l’alto quindi. Non bisogna fare nulla su questo ma l’aumento verrà fatto in automatico.

Sono stati fatti anche dei piccoli cambiamenti per quel che riguarda la NASpI e chi deve riceverli normalmente. Ad esempio chi si licenzia dimettendosi deve aver maturato almeno 13 settimane di contributi per poter ricevere la NASpI, in caso di nuovo licenziamento. Inoltre per chi viene licenziato a cause di assenze non giustificate prolungate questi non ha diritto alla NASpI e parliamo di assenze oltre i 5 giorni (per limite breve) o oltre i 15 giorni (per limite lungo).

Per inoltrare la domanda NASpI occorre:

stato di Disoccupazione certificato

almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti

Presentazione domanda entro 68 giorni dalla fine del rapporto lavorativo

L’Istanza deve essere presentata mediante SPID, carta di identità elettronica o CNS.