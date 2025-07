David Corenswet è il nuovo Superman, la clamorosa rivelazione di quello che è successo prima delle riprese

David Corenswet è il nuovo Superman, l’attore statunitense ha già interpretato numerosi ruoli in serie tv di grande successo e noi andiamo a scoprire tutte le curiosità che lo riguardano.

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga di Superman, questo nuovo film scritto e diretto da James Gunn vede David Corenswet dare il volto al supereroe che ha reso celebre la casa editrice D.C. Comics. Come si è sentito il giovane attore nei panni di Clark Kent? Scopriamo questa e altre curiosità a riguardo.

Chi è David Corenswet

Nato nel 1993 a Filadelfia, in Pennsylvania, ha studiato in una scuola privata, la Shipley School, dove si è diplomato e si è laureato in recitazione presso la Juilliard School di New York. È sposato con Julia Best Warner e ha una figlia.

Ha cominciato a calcare le scene sui palchi teatrali prima di entrare nel cast di serie televisive di successo come Instinct, Elementary e House of Cards – Gli intrighi del potere. Lo abbiamo visto nel ruolo di River Barkley nella serie Netflix The Politician nel 2019 e un anno dopo ha interpretato il personaggio di Jack Castello nella miniserie Hollywood.

Il debutto al cinema risale al 2011 con un lungometraggio ma è nel 2022 che ha recitato nei film Linee parallele di Wanuri Kahiu e Pearl di Ti West. Il 2024 è in Twisters di Lee Isaac Chung e nel 2025 è il volto di Clark Kent in Superman di James Gunn.

La curiosità: prima di accettare il ruolo David Corenswet è stato colto dai dubbi

David Corenswet è stato felice di poter interpretare un ruolo iconico come quello di Superman ma non l’ha fatto a cuor leggero. A quanto pare si è sentito investito di una responsabilità molto grande dovuta al doversi confrontare con un personaggio tanto amato a livello mondiale. L’attore che dona il volto al nuovo Superman ha ammesso di aver cercato delle ragioni per non accettare l’incarico.

Al proposito ha dichiarato in una recente intervista che è stato colto da tanti dubbi: “Un ruolo come Superman sembra qualcosa che tutti vorrebbero, ma non è vero“. Poi ha deciso di fare il grande passo. Anche incoraggiato e rassicurato dal regista che ha visto in lui l’attore perfetto per interpretare il personaggio: fisico atletico giusto, capacità interpretative e dote di poter essere credibile nelle parti comiche e di cogliere gli aspetti più vulnerabili.

Nel corso delle riprese Corenswet ha incontrato Will Reeve, figlio del compianto Christopher Reeve, l’attore che tutti ricordano per la sua iconica interpretazione di Superman. Il giovane attore ha descritto l’incontro come un momento significativo, una sorta di passaggio di testimone che lo aiutato a dare il massimo durante le riprese delle scene clou del film che, anche se non è tra i film più costosi della storia del cinema si candida a diventare uno di quelli più premiati al botteghino.