Terremoto Paolini, è ufficiale: stentano tutti a crederci

Il tennis italiano vive il periodo più florido della sua storia ed ormai è evidente a tutti. Anche in una settimana con ‘poca carne al fuoco’ abbiamo visto la vittoria di Luciano Darderi ad Umago, secondo successo consecutivo dopo il trionfo di Bastad. Darderi è l’ennesimo esempio della crescita del tennis italiano che vanta grandi risultati nel maschile con il numero uno al mondo Jannik Sinner ma che può annoverare anche nel femminile tenniste di rilievo, basti pensare anche alla nostra Jasmine Paolini.

Simpaticissima l’atleta azzurra ha raggiunto grandi risultati, ha disputato alcune finali del Grande Slam e quest’anno ha vinto anche il Masters 1000 di Roma, trionfando cosi davanti ai tifosi italiani. Ma recentemente l’azzurra ha avuto delle difficoltà, complice anche il cambio allenatore e l’addio al suo storico coach Renzo Furlan. Ora Jasmine è numero 9 al mondo ma rischia seriamente di uscire fuori dalla Top 10 mondiale.

Furlan è stato probabilmente colui che ha contribuito alla sua esplosione nel circuito Wta ma i due quest’anno hanno deciso di separarsi, una decisione che ha spiazzato sia i tifosi italiani che la maggior parte degli addetti ai lavori. Nelle ultime ore Furlan ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Ultim’ora Paolini, la rivelazione di Furlan lascia di sasso

Jasmine Paolini si è recentemente separata dal coach spagnolo Marc Lopez, un addio arrivato in maniera improvvisa e dopo solo tre mesi di collaborazione. Furlan ha commentato cosi: “Dico la verità, non ci ho pensato. Ho mantenuto un rapporto fantastico con Jasmine, soprattutto sotto l’aspetto umano. Ci sentiamo ogni tanto e abbiamo parlato di questo”. Poi però l’ex coach dell’azzurra ha spiegato:

“Non so i motivi della rottura, ma credo che ci fosse già pronta Sara Errani a darle una mano. Sono molto legate, in coppia hanno l’obiettivo di chiudere la stagione come numero 1 del mondo in doppio e troverei normale che Sara diventasse sua coach a tutti gli effetti”.

Una rivelazione che avrebbe del clamoroso con Jasmine Paolini e Sara Errani che intanto sono ancora protagoniste di doppio ed insieme hanno vinto numerosi grandi titoli. Ora però si attendono comunicazioni circa il suo futuro e Furlan potrebbe aver davvero comunicato in anticipo le intenzioni della Paolini, a caccia di riscatto dopo gli ultimi risultati e chiamata a difendere comunque punti.