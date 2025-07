Ultim’ora Sinner, forfait agli Us Open: spunta la verità

Clamoroso dietrofront e situazione piuttosto particolare in vista degli Us Open. Intanto Jannik Sinner continua ad allenarsi.

Continua la preparazione fisica per Jannik Sinner che – dopo la vittoria storica nell’ultimo Wimbledon – ha deciso di rinunciare al torneo di Montreal e tornerà direttamente al Masters 1000 di Cincinnati, torneo poi di preparazione agli Us Open, evento dove Jannik difende il titolo e dove probabilmente si giocherà la possibilità di permanenza al numero uno del ranking Atp.

Insomma il tennis nostrano si coccola Jannik Sinner ma allo stesso tempo è arrivata qualche critica per il forfait a Montreal, anche se a dire il vero quasi tutti i big hanno deciso di rinunciare a questo torneo e preparare al meglio il resto della stagione. Il numero uno al mondo continua a lavorare ma intanto nelle ultime ore ha fatto rumore la decisione del campione azzurro di richiamare con sè Umberto Ferrara, preparatore atletico che fu coinvolto suo malgrado nel famigerato caso Clostebol, vicenda che è costata tre mesi di stop all’altoatesino.

E in molti hanno criticato questa decisione. Nelle ultime ore poi Repubblica ha lanciato un’autentica bomba: secondo il quotidiano il Super coach del tennista Darren Cahill non parteciperà agli Us Open, una decisione presa per riposare e allo stesso tempo per passare più tempo con la famiglia. Insomma una decisione che ha alimentato polemiche, sui social ne hanno dette di tutti i colori ma in realtà la verità sarebbe un’altra.

“Era tutta una fake news”, colpo di scena Sinner: sta succedendo in questi minuti

In molti hanno parlato di questa possibilità ma la realtà sarebbe un’altra. In primo luogo Brad Gilbert, coach ed amico di Cahill, lo ha confermato sui social affermando che quella di Repubblica sarebbe un’autentica fake news. Nulla di vero quindi con Sinner che – a meno di ulteriori ribaltoni – dovrebbe avere tutto il suo team al completo per il torneo di Flushing Meadows e a New York difenderà il titolo.

C’è molta curiosità ora per questo rumors e in molti si chiedono se Cahill sarà effettivamente o meno all’ultimo Slam della stagione, in una fase delicata e molto importante per il campione azzurro. Jannik Sinner ha tanti punti da difendere, potremmo dire fin troppi e il tennista italiano deve fare i conti con Carlos Alcaraz, lo spagnolo ha pochi punti da difendere ed i due si giocheranno il primato fino al termine di questa stagione.

Un nuovo ‘mistero’ colpisce il mondo del tennis e c’è curiosità sulle prossime conferenze di Sinner dove spiegherà la scelta di ripuntare su Ferrara e le ultime sulla decisione di Cahill.