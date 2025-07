Ribaltone Sinner dopo il caso Clostebol: la decisione lascia di stucco

Giornate di relax nel mondo del tennis con la maggior parte dei big fermi in vacanza per riposare dopo le frenesie della stagione su terra e di quella su erba. Anche il numero uno al mondo Jannik Sinner si gode un meritato relax e dopo Wimbledon vive qualche giorno di riposo in vista della stagione su cemento. L’azzurro non prenderà parte a Montreal ma è tornato comunque protagonista nelle ultime ore.

Il torneo canadese ha visto il forfait sia del campione di Sesto Pusteria che di Carlos Alcaraz, alle prese con un fastidio muscolare, e non presenzieranno all’evento neanche Novak Djokovic e Jack Draper. Assenti tutti i big questo torneo sarà l’occasione per qualche outsider o tennisti in difficoltà come ad esempio Zverev, Rublev o Medvedev. Intanto – tornando al fenomeno azzurro – c’è da registrare una notizia a dir poco sorprendente.

Come riporta Sky Sport Jannik Sinner ha deciso per un nuovo ingresso all’interno del suo team, o meglio possiamo dire anche di un ritorno, per certi versi sorprendenti. Dopo l’addio dello scorso anno Umberto Ferrara torna come preparatore atletico nel team del numero uno al mondo, un rientro del tutto inaspettato e improvviso dopo il caso Clostebol.

Sorpresa Sinner, nuovo innesto nel suo staff

Poche ore prima di Wimbledon Jannik Sinner aveva annunciato l’addio a due membri del suo staff e in particolare al preparatore atletico Marco Panichi, ora andato nel team di Holger Rune. Cosi il fenomeno azzurro ha vinto Wimbledon con un team ‘scarno’ ma ora ha confermato che Ferrara farà ritorno nel suo team. Una decisione sorprendente e che nessuno avrebbe mai immaginato negli ultimi mesi.

Umberto Ferrara e Giacomo Naldi erano membri del suo team prima del caso Clostebol ma sono stati inconsapevolmente ‘responsabili’ della squalifica del fenomeno azzurro. Molti tifosi del tennista italiano li hanno criticati e purtroppo è anche colpa loro se Sinner quest’anno ha saltato tre mesi di tornei per una squalifica, dopo il patteggiamento per il caso Clostebol.

Una decisione abbastanza sorprendente ma Sinner tornerà a Cincinnati con il suo super coach Darren Cahill, con il noto tecnico Simone Vagnozzi ed ora con il preparatore atletico Umberto Ferrara, accostato recentemente anche ad altri atleti del circuito. Insomma una decisione inaspettata ed un ribaltone per quel che riguarda il numero uno al mondo.