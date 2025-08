Hai ricevuto un buono Amazon? Attenzione a questo dettaglio, è una truffa!

L’avvento della tecnologia ha portato tante novità e grossi cambiamenti nella vita di tutti i giorni ma allo stesso tempo alcuni non sono stati cosi positivi all’interno della nostra società. L’avvento della tecnologia ha facilitato anche le possibilità di truffa e queste possono arrivare in qualsiasi modo, mediante spam, mediante posta e mail elettronica ed anche attraverso Amazon.

Si tratta di una situazione purtroppo che viviamo come noi tutti cittadini, affrontiamo possibili truffe ogni giorno, basta vedere il numero di chiamate spam di tutti i giorni e ogni volta esce una nuova novità. Una truffa che coinvolge indirettamente anche Amazon ma che non riguarda assolutamente la ricca azienda di Jeff Bezos ed il suo nome è stato ‘sporcato’ in questa particolare vicenda.

Stiamo parlando di un episodio avvenuto negli ultimi giorni nella città di Trieste, e nello specifico è avvenuto a due cittadini del rione della Barriera. Due persone praticavano in maniera piuttosto netta l’utilizzo di acquisti su Amazon, quando in maniera improvvisa è arrivata una curiosa e inattesa lettera nella cassetta della posta. Un premio Amazon e poteva essere una bella notizia, ma invece stiamo parlando di una truffa.

Truffa Amazon, ecco in cosa consiste e come funziona

E’ arrivata come una lettera a casa con un bonus regalo e invece le cose sono ben diverse. C’era persino un logo molto simile e i caratteri sono uguali o quasi di quelli che fornisce Amazon ma la realtà era diversa. Andrea, protagonista anonimo di questa vicenda, ha raccontato: “Era il classico test dei prodotti dove veniva offerta la possibilità di ricevere un premio dal valore fino a 40 euro”.

All’interno della cartolina che arriva c’è un QR stampato e scannerizzandolo vanno inseriti i propri dati ed il numero di telefono ed un link da cliccare. La coppia ha raccontato che si è resa conto che si trattava di una truffa e per questo ha deciso di non proseguire e di bloccare tutto quando hanno visto che la vicenda ‘puzzava’. L’uomo ha continuato:

“Abbiamo pensato che segnalare questo episodio possa servire a tanti triestini e triestine che navigano in Internet, e che questo episodio possa essere di esempio per evitare inganni”. Una truffa che coinvolge in maniera indiretta Amazon e continuando si rischiano situazioni peggiori, mettere i propri dati Online è sempre una situazione scomoda e la situazione può portare a situazioni peggiori.