Paura per un Big del Festival di Sanremo: malore improvviso

Grande paura per una stella della musica italiana e del Festival di Sanremo. La situazione preoccupa e non poco tutti i fan.

Amadeus intervista

Negli ultimi anni il Festival di Sanremo ha avuto una grandissima riuscita ed è tornato uno degli eventi clou del mondo Rai. Prima Amadeus e quest’anno Carlo Conti sono riusciti a ringiovanire il format, tanti cantanti giovani e un seguito – dovuto tra l’altro anche al FantaSanremo – che ha portato interesse in tutta la nazione. Giovani e meno giovani seguono Sanremo e ogni anno troviamo nuovi personaggi. Negli ultimi tempi vi è stata grande preoccupazione per un’icona di Sanremo. 

Carlo Conti
Paura per un Big del Festival di Sanremo: malore improvviso

Il grande cantante Bobby Solo, artista che ha scritto la storia della musica italiana, è tornato a parlare di quello che è accaduto qualche mese fa quando ha rischiato davvero grosso, con un malore durante un suo concerto. Si trovava a Pordenone in mezzo ai fan e Bobby stava festeggiando i suoi 60 anni di carriera facendo quello che adorava e ovvero cantando. L’artista ha oltre 80 anni e per questo molti avevano paura riguardo alle sue condizioni ma le cose erano meno gravi del previsto.

Intervenuto al settimanale Maria Con te l’uomo ha parlato della sua grande fede e di come la musica è stata colei che è riuscita a rialzarlo da un brutto male come la Depressione: “Ero precipitato in una depressione profonda ma è stata la Madonna della Bassanella ad aiutarmi ad uscirne definitivamente”. E l’artista ha parlato anche del malore che qualche mese fa lo ha costretto ai box per qualche tempo.

Dal no di Sanremo alla rinascita e il malore: Bobby Solo si racconta

Nel corso dell’intervista Bobby Solo ha parlato di tanti temi, è tornato riguardo la questione del malore ed anche di quel no a Sanremo quando Amadeus decise nel 2024 di bocciare la sua canzone. L’artista ha però chiarito di non aver risentimento verso Amadeus, e che ha capito a quel tempo la sua decisione in quanto bisogna lasciare spazio ai giovani. Bobby Solo resta un’icona di Sanremo, un personaggio che più volte ha partecipato al Festival.

Mara Venier e Bobby Solo
Dal no di Sanremo alla rinascita e il malore: Bobby Solo si racconta

Tornando su cosa accadde in quella maledetta sera di Sanremo l’artista ha spiegato: “Stavo andando alla grande, cantavo a bomba, poi ad un certo punto ho sentito il sudore freddo alla fronte, ho visto tutto nero e mi sono ritrovato svenuto a terra. Un dottore gentile mi toccava il polso e diceva ‘E’ debole'”, tra la preoccupazione generale.

Alla fine era semplicemente un calo di zuccheri e Bobby ha raccontato che gli hanno dato una coca cola per farlo riprendere, una sorta di ‘acqua e zucchero’ per quel momento.

