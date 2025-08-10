Follia Gudmundsson in Serie A: in una Big per 22 milioni

Meno di due settimane e comincerà ufficialmente il campionato di serie A. Mentre la maggior parte degli italiani si godono meritate vacanze situazione diversa per gli sportivi con i giocatori al lavoro in vista della nuova stagione. Le società intanto lavorano sul calciomercato e valutano alcune possibilità per rinforzare il proprio undici titolare.

Chi vede il suo futuro ancora piuttosto incerto è l’attaccante islandese Emil Gudmundsson, stella della Fiorentina che la Fiorentina ha riscattato in questi mesi ma che valuta eventualmente sul mercato. Il giocatore è importante ma non fondamentale per il neo tecnico gigliato Stefano Pioli e alla giusta offerta potrebbe partire. Un club di serie A ci sta pensando ed è un profilo che piace molto al tecnico della big.

Negli ultimi mesi ci aveva pensato anche l’Inter ed era uno dei nomi graditi a Simone Inzaghi ma il cambio e l’avvento di Cristian Chivu ha cambiato tutto ed ora il club ha altre esigenze e vorrebbe puntare tutto su Ademola Lookman, colpo principale per il reparto offensivo. I rumors di mercato su Gudmundsson però proseguono e nelle ultime ore il giocatore è finito nel mirino della Roma con i giallorossi a caccia di un giocatore nel reparto offensivo.

Mercato Serie A, Gudmundsson arriva al posto del bomber

In queste prime amichevoli dei club di serie A Gudmundsson ha giocato titolare con la Fiorentina ma allo stesso tempo il giocatore non disdegnerebbe l’approdo in una big italiana. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore è finito nella Roma di Giampiero Gasperini con il tecnico che stravede per lui ed anzi sogna il colpo a sorpresa. Un affare abbastanza sorprendente, il club valuta questa possibilità e l’islandese è il primo nome in caso di cessione di Dovbyk, profilo in uscita dal club giallorosso.

La Roma ha acquistato Evan Ferguson, il club valuta l’addio di Dovbyk e l’innesto di un trequartista da affiancare a Paulo Dybala (o eventualmente Matias Soulè) per la trequarti giallorossa. Gudmundsson viene valutato poco più di 20 milioni di euro, l’affare non è utopia ed anzi si potrebbe concretizzare qualcosa nei prossimi giorni di mercato. Tutto è legato in base alle uscite, via Dovbyk o magari anche Pellegrini e dentro Gudmundsson.

Tutto è legato anche alla Fiorentina ed eventualmente il club gigliato dovrebbe sostituire l’attaccante ma questa cosa non è follia ed il club valuta quest’opportunità di mercato.