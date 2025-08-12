Stefano De Martino, cambia tutto a settembre: la decisione della Rai

Importante decisione ai vertici della Rai e la notizia lascia di stucco. Suo malgrado è coinvolto anche il noto conduttore Stefano De Martino.

Affari Tuoi è uno dei programmi di punta ormai della Rai e il programma sotto la conduzione di Stefano De Martino ha avuto un rinnovato quanto inaspettato successo. Numeri piuttosto importanti, nessuno se li aspettava e invece il giovane ex ballerino campano ha sostituito al meglio Amadeus, rinnovando il format e avvicinando al programma anche un pubblico più giovanile.

Affari Tuoi ha fatto per mesi milioni come audience ed è apparso in costante crescita ma in questo momento è tutto fermo con il programma che si gode meritate vacanze. A Settembre però per il noto programma non sarà semplice e Stefano De Martino dovrà fare i conti con un duro e piuttosto complicato avversario, Mediaset ha infatti lanciato la Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Nessuno se lo aspettava ma sta avendo numeri a dir poco impressionanti.

Cosi è molto probabile che l’emittente decida di continuare con i giochi e ci sarà la sfida Mediaset Rai a suon di giochi e divertimento. E per questo Affari Tuoi è pronto ad una totale rivoluzione con il programma che verrà innovato come riporta La Repubblica. Il noto programma televisivo tornerà Martedi 2 Settembre con uno studio nuovo e tante altre novità, sempre nel consueto orario del Prime Time di Rai1.

Rivoluzione Rai, novità assolute per Stefano De Martino

Stefano De Martino tornerà martedi 2 Settembre con un programma abbastanza rinnovato e con una piccola rivoluzione. L’obiettivo è continuare su questi numeri e per questo c’è la consapevolezza che qualcosa andrà cambiato, e la Rai ha confermato tutto ciò. Ma non solo perchè tra le tante novità una delle più attese riguarda il pacco nero, un pacco speciale che entrerà in vigore sin dai primi giorni e che nessuno conosce davvero, neanche Stefano o il dottore sanno cosa conterrà.

I 20 pacchi conterranno sempre premi tra lo 0 e i 300 mila euro con tutti che hanno la possibilità per una sera di tentare la fortuna e provare a guadagnare migliaia di euro. Confermato poi il gioco della regione fortunata che avviene in caso di partita sfortunata con i pacchi e qui ci sarà la possibilità di migliorare le cose.

La sfida con La Ruota della Fortuna intriga e ricordiamo, tra le altre cose, che anche quest’anno Affari Tuoi sarà collegato alla Lotteria Italia, appuntamento storico ormai che va in onda nel prime time del 6 Gennaio e che offre diverse opportunità. La Rai è pronta, testa ad una nuova sfida con Mediaset.