Autovelox, è allarme per Ferragosto: la decisione della Polizia di Stato

Importante decisione nella città e in tutta la regione per quel che riguarda la questione Autovelox. La Polizia di Stato ha deciso.

Siamo nel periodo più frenetico dell’estate, è una settimana o meglio in queste due settimane le persone si organizzano e godono meritate vacanze. Il caldo è bollente e tutti non vedono l’ora di lasciare la città e muoversi per zone di mare oppure di montagna; allo stesso tempo però bisogna fare attenzione.

Capita che quando si ha strada libera si tende a correre e andare a tutta velocità, fregandosi talvolta delle regole. Questo ovviamente non va bene e specialmente in questo periodo – con le strade, specialmente cittadine, più vuote – ci sono grossi rischi all’orizzonte e lo Stato è attento per salvaguardare la nostra salute. In particolare lo Stato è molto attento alla situazione dei cittadini ed invita tutti gli automobilisti a moderare la velocità.

Oltre ad avvisarli ci saranno importanti controlli in questi giorni e in un periodo dove la circolazione è costante sono previsti degli autovelox in determinate zone. Si è partiti martedi 12 Agosto ma è una situazione che andrà in scena per tutta la settimana e stiamo parlando di autovelox inseriti per la regione Lazio. L’elenco degli autovelox riguarda quelli mobili da un posto all’altro mentre la postazione degli autovelox fissi può essere controllata sul sito della polizia di Stato. Ma ecco nello specifico tutti i dettagli.

Autovelox, la polizia avvisa i cittadini: ecco la situazione

Negli ultimi mesi la polizia ha utilizzato nuovi strumenti come i modelli Autovelox 104/C, 105 e 106 oltre ai Telelaser ed i Telelaser Trucam e l’obiettivo è controllare al meglio la situazione sulle strade e la situazione delle vetture. Il Ministero dell’Interno e dei trasporti ha dato importanti indicazioni riguardo questi strumenti e tutti gli autovelox devono essere segnalati, in maniera conforme alla legge. Da Lunedi 11 a Domenica 17 Agosto gli autovelox nel Lazio verranno inseriti nelle seguenti strade:

Martedi 12 Agosto – Strada Statale SS 148 via Pontina (in provincia di Latina)

Mercoledi 13 Agosto – Strada Statale SS 2 Cassia (provincia di Viterbo)

Sabato 16 Agosto – Autostrada A24 (Provincia di Roma)

– Autostrada A24 (Provincia di Roma) Domenica 17 Agosto – Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (provincia di Roma) e Strada Regionale SR 630 Ausonia (Provincia di Latina)

Dovrebbe essere la normalità andare ad una velocità tale da rispettare le regole ma talvolta si eccede e il mancato rispetto delle regole porta ogni anno a centinaia di incidenti con i morti per questi incidenti sempre in costante crescita. Da qui la decisione dell’Autovelox e l’obiettivo è salvaguardare la salute dei cittadini.