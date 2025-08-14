Jacobs quasi non ci crede, colpo di scena: ufficiale la sospensione

Marcell Jacobs viene considerato come uno dei più grandi sportivi di sempre, specialmente per quel che riguarda l’Italia. Pochi quanto importanti secondi hanno permesso all’azzurro di iscriversi nella storia e diventare il primo italiano a vincere l’oro ai Giochi Olimpici, entrando cosi nella leggenda dello sport.

L’età purtroppo avanza per tutti ed anche il campione di atletica ha vissuto negli ultimi periodi grosse difficoltà ma ciò nonostante non vede l’ora di ritornare e provare a raggiungere grandi risultati. E’ davvero dura per tutti gli atleti mantenersi a grandi livelli ed anche per questo purtroppo parliamo di uno sport dove capita di essere coinvolte in vicende relative al doping, vicende sicuramente molto tristi per il mondo dello sport.

Ovviamente non parliamo di Marcell Jacobs in questo caso, ma di un suo grande rivale, il noto sprinter americano Fred Kerley, un campione e uno sportivo conosciuto in tutto il pianeta ed ora coinvolto in una brutta vicenda. Una storia paradossale ed ora il campione d’atletica rischia fino a due anni di squalifica: non parliamo di una positività al doping ma di un caso di mancati controlli e talvolta la federazione punisce comunque duramente. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto al rivale di Marcell Jacobs.

Marcell Jacobs spiazzato, grossa squalifica in arrivo per il suo grande rivale

Fred Kerley ha vinto la medaglia di bronzo a Parigi e quella d’argento a Tokyo ed è considerato uno dei rivali più temibili per il nostro campione Marcell Jacobs. Il grande rivale dell’azzurro rischia una pesante squalifica per aver saltato ben tre controlli antidoping a sorpresa e questa decisione potrebbe portare a gravi conseguenze.

Va precisato che i legali di Kerley hanno già precisato che impugneranno giuridicamente questa decisione e la notizia è arrivata ufficialmente. Il regolamento prevede che la mancata reperibilità in tre circostanze diverse porta alla sospensione immediata e quindi l’atleta rischia cosi di saltare i prossimi grandi avvenimenti. L’ennesima mazzata in un 2025 da incubo per l’americano.

Lo scorso Marzo Fred è stato arrestato a Miami per una rissa in un hotel ed ora un’altra brutta vicenda che rischia suo malgrado di coinvolgerlo. Una notizia assurda e che scuote letteralmente il mondo dell’atletica. Classe 1995 Fred Kerley si preparava per quelle che potevano essere le ultime gare della sua carriera ma ora una squalifica rischia di fermarlo anzitempo.