Michael Schumacher, colpo durissimo per tutti i suoi fan: il messaggio

Quando parliamo di Michael Schumacher trattiamo di uno dei più grandi sportivi della storia dello sport, una leggenda che ha scritto pagine indimenticabili della storia della Formula Uno. La storia della stella tedesca è diventata però un dramma con un incidente sugli sci – dopo la fine della sua carriera – che ha cambiato la vita del pilota e della sua famiglia.

Michael è stato in coma per diversi mesi e solo successivamente è tornato a casa. Da quel momento però nessuno conosce le sue reali condizioni e la famiglia vive con lui nella totale riservatezza e tifosi (ed addetti ai lavori) tornano nuovamente sulla sua storia. La Ferrari vive da anni grandi difficoltà ed i tifosi della Rossa ricordano con emozione il periodo di Michael e le sue grandi vittorie, specialmente rispetto a ciò che accade ora.

Quest’anno la Rossa ha Charles Leclerc ma ha deciso di puntare anche su Lewis Hamilton, pluricampione che ha fatto la storia di questo sport e che ora ha provato l’esperienza in Ferrari. I risultati sono però piuttosto scadenti e proseguono i paragoni tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton e le ultime parole non fanno molto piacere ai tifosi; una persona che conosce molto bene entrambi ha commentato la carriera di entrambi.

Michael Schumacher e Lewis Hamilton, il paragone fa discutere

Chi conosce bene sia Michael Schumacher che Lewis Hamilton è il Team Principal della Williams James Vowles e il manager ha raccontato le sue sensazioni su entrambi. Poi Vowles ha rilasciato dichiarazioni sui due svelando il suo pensiero e non sono mancate le polemiche:

“Michael Schumacher non era il miglior pilota in macchina, Lewis invece si. Cambiava ogni posizione del volante, era come una piovra”, e gli elogi al britannico non sono affatto finiti ed il manager ha proseguito: “Lewis ottimizza tutti i dati disposizione, ha una sensibilità che nessun altro può eguagliare, e non ha problemi a spingere oltre. E’ sempre stato un perfezionista, ed era molto forte in frenata, riusciva a massimizzare tutto”.

Insomma la sentenza sui due è netta e per James Hamilton era il miglior pilota tra i due. Questi però non ha criticato Michael ma ha usato belle parole sottolineando la grande passione per la Formula Uno di Michael, un campione che ce l’ha messa sempre tutta.