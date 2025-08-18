Juve, affare lampo: il nuovo rinforzo arriva da Manchester

Il calciomercato della Juve vede i bianconeri molto attivi e nelle ultime ore la formazione è piombata su un nome a sorpresa.

La Juve è molto attiva ed è a caccia di rinforzi in questa fase finale di mercato. Il club bianconero deve prima vendere ma intanto studia le migliori opportunità di mercato, giocatori magari in uscita dalle big di Premier e che in Italia potrebbero esaltarsi e mostrare tutto il suo valore. E’ successo in fondo a molti nel corso degli ultimi anni.

L’ultimo esempio è quello di Scott McTominay, arrivato a Napoli dal Manchester United e subito MVP in serie A al suo primo anno in azzurro. Sono in molti i giocatori che faticano in Premier League e volano invece nel nostro campionato ed anche per questo i nostri top club tendono a puntare su giocatori del campionato inglese, spesso esuberi che possono arrivare come nomi low cost.

Per questo la Juve sta sondando il mercato, ci sono vari giocatori che interessano in vari ruoli ed il club vorrebbe fare un colpo per reparto, a partire dall’attacco dove la priorità è chiudere il prima possibile la questione Kolo Muani. Oltre a lui occhio però ad un nome nuovo, il club bianconero sta guardando con grande interesse a Rico Lewis, difensore del Manchester City e della Nazionale inglese e oggetto del desiderio di diversi club europei.

Sorpresa Juve, accordo dall’Inghilterra: Guardiola concede il via libera

La rosa del Manchester City è immensa ma in fondo anche i club di Premier League devono ridurre i costi e magari guadagnare qualcosa. La Juve guarda con interesse a Rico Lewis, un profilo giovane e di grande talento e un giocatore che rischia davvero di non trovare spazio in maglia inglese quest’anno. La Juve ci pensa e occhio quindi a questa situazione, si potrebbe chiudere negli ultimi giorni di mercato e magari a condizioni particolarmente vantaggiose.

Il City deve liberarsi di alcuni giocatori in esubero, una rosa fin troppo profonda e il giocatore inglese potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto, operazioni simili a quelle che negli ultimi anni hanno portato a Conceicao e Kolo Muani. La Juve sta lavorando per trovare la quadra, serve prima liberarsi di profili in uscita come Djalo, Rugani e forse anche Savona e poi si tenterà l’affondo per il giocatore.

Al momento Lewis fa sapere di voler giocarsi le sue chance a Manchester, ma una chiamata di Guardiola ed il via libera per il giocatore potrebbe cambiare tutto, occhio ad una svolta di mercato e presto potrebbe esserci un nuovo