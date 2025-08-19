David, è ufficiale: avventura alla Juve già compromessa

L’attaccante canadese Jonathan David è stato il grande colpo finora di questa sessione estiva di calciomercato, almeno in chiave Juventus. L’ex Lille è stato vicino all’Inter e vicinissimo al Napoli negli ultimi mesi ma alla fine è stata la Juve la squadra più decisa a chiudere ed il giocatore è destinato a essere il perno dell’attacco della formazione di Igor Tudor.

La Juve ha puntato molto di lui, gli ha fatto un ricco contratto ed ha deciso che lui sarà il vero erede di Dusan Vlahovic, ormai dichiaratamente in uscita. Le sue prime uscite hanno raggranellato pareri discordanti, tra chi ha esultato per il suo arrivo e chi invece ha sottolineato una condizione fisica non ottimale (dalle prime foto social) ed una querelle per il trasferimento eccessivo. Ora però la Juve si coccola David e il canadese è l’unica reale punta, in attesa di Kolo Muani.

La trattativa per il francese sembra a buon punto ma al momento non c’è ancora la chiusura definitiva e, visto la situazione Vlahovic, l’ex Lille è l’unica prima punta in rosa. Non dimenticando degli infortuni e di Arkadiusz Milik, ormai costantemente ai box e in difficoltà. Intanto però arrivano dure dichiarazioni su Jonathan David, una sentenza che preoccupa in parte i tifosi bianconeri.

Juve Jonathan David, sentenza sul giocatore neo acquisto bianconero

Ci sono grandi aspettative su Jonathan David ma al momento non ci sono certezze e anzi il giocatore non sembra dare tutte queste grandi garanzie. I tifosi bianconeri sono curiosi e allo stesso tempo preoccupati e attendono con ansia il debutto ufficiale del giocatore ma intanto ha parlato del giocatore il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Ravezzani – sempre molto netto sui social – ha parlato dell’acquisto di Jonathan David e lo ha paragonato ad un altro acquisto di questi mesi, quello del messicano Santiago Gimenez e l’uomo ha cosi spiegato: “Al momento (e sottolineo al momento) Jonathan David non sembra il centravanti in grado di cambiare i destini della Juve”. Da qui cosi il paragone con il bomber messicano e l’uomo ha chiarito: “Un pò come Gimenez per il Milan, buoni realizzatori ma non dei fenomeni. Poi magari entrambi mi smentiranno”.

Infine l’invito a intervenire sul mercato per acquistare un attaccante il prima possibile e il giornalista sottolinea che sia Juve che Milan devono acquistare un attaccante.