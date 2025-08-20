Mazzata Conceicao, la Juve cambia di nuovo idea: non ci voleva

C’è grande attesa per il debutto stagionale della Juve, reduce da una stagione difficile e senza titoli e chiamata alla riscossa. La società sta lavorando per completare la rosa a disposizione di Tudor e la necessità principale riguarda il possibile arrivo di un centrocampista e di un attaccante, due colpi necessari per un club che disputerà diverse gare e competizioni.

In primo luogo la priorità della Juve si chiama Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Psg che ha giocato a Torino negli ultimi sei mesi e ora si lavora per riportarlo in serie A. I due club stanno trattando da settimane e il club bianconero lavora per rinforzare la rosa, la discussione principale riguarda la formula e tutto è legato alle cessioni che potrebbero favorire il suo arrivo a titolo definitivo.

Il club di Al Khelaifi crede circa 50 milioni di euro per il suo cartellino, forse qualcosa in più e la Juve deve prima vendere. Quasi fatta per Douglas Luiz al Nottingham Forrest mentre si cercano acquirenti per Nico Gonzalez. Tutto bloccato invece per Vlahovic per cui si attenderanno ormai gli ultimi giorni di mercato. Ma intanto Tudor già pregusta la coppia Kolo Muani e Jonathan David e non si esclude quindi un possibile cambio modulo.

Occhio Juve, cambia tutto nel reparto offensivo: le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport la Juve sta facendo importanti valutazioni, si lavora sul mercato ma intanto Tudor pensa ad un possibile cambio modulo. Nel match del weekend contro il Parma il club bianconero giocherà con Yildiz e Conceicao dietro Jonathan David ma l’arrivo del centravanti francese può cambiare tutto e il tecnico starebbe valutando un cambio modulo con passaggio invece al 3-4-1-2, una squadra a trazione anteriore.

L’idea a fine mercato è quella di provare un attacco con Kenan Yildiz dietro a Kolo Muani e Jonathan David, una squadra iper offensiva ed il club bianconero vuole accontentare cosi il tecnico, magari prendendo un centrocampista di quantità che possa reggere il peso di quest’attacco. Un’idea intrigante ma allo stesso tempo complicata e la Juve vaglia diverse soluzioni per il reparto offensivo.

Chi potrebbe essere danneggiato da questa storia è sicuramente Francisco Conceicao, profilo molto interessante e che ha fatto bene nella prestagione ma che al momento perderebbe il posto con questo eventuale cambio modulo. Intanto bisogna chiudere