Donnarumma cambia maglia per 36 milioni: accelerata nella notte

Pochi giorni e terminerà ufficialmente la sessione di calciomercato. Diversi top club sono al lavoro per rinforzare la rosa e ci sono diversi giocatori in via d’uscita con il proprio club. Uno di questi è sicuramente Gianluigi Donnarumma, silurato negli ultimi giorni dal Psg e da Luis Enrique ed a caccia di una nuova destinazione. Il club francese invece ha puntato sull’estremo difensore Lucas Chevalier.

Ma visto la situazione interna con il club che lo ha fatto fuori ed un contratto in scadenza tra un anno la società di Al Khelaifi non può chiedere molto per Donnarumma ed anzi rischia di ‘svendere’ uno dei migliori portieri del panorama mondiale. Sono stati fatti diversi rumors riguardo il possibile addio di Gigio, si è parlato persino di un ritorno in Italia, all’Inter, ma ora il giocatore è ormai vicino al trasferimento.

Donnarumma non può restare un anno fermo nell’anno del Mondiale ed è vicino al trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un grande portiere di livello. Il club inglese sta cedendo il brasiliano Ederson al Galatasaray per circa 10 milioni di euro mentre è sempre più vicino l’approdo del portiere azzurro in Premier League, i francesi dovranno abbassare le proprie richieste ed ora la trattativa è sempre più vicina ad avere un buon esito.

Colpo di scena sul calciomercato, Donnarumma vicino all’addio

Secondo alcune indiscrezioni Donnarumma è sempre più vicino al trasferimento al Manchester City ed i due club – entrambi gestiti da proprietà arabe – sono pronti a chiudere per una cifra di circa 36 milioni di euro, ovvero circa 31 milioni di sterline. Inizialmente la società francese chiedeva 50 milioni di euro per il suo cartellino, ma il giocatore a gennaio può firmare a zero per qualsiasi club e quindi le due parti si stanno venendo incontro.

Probabile che si chiuda a poco più di 30 milioni di euro, magari inserendo alcuni bonus nella trattativa. Anche perchè Gigio non può restare in Francia, per vari motivi. In primis un ingaggio pesante che sicuramente non è gradito alle finanze del Psg, negli ultimi tempi più attento dopo le spese folli del passato. Ma non solo in quanto anno prossimo ci sarà Mondiale e Donnarumma non può restare senza giocare.

Lo stesso Gattuso ha avvisato l’estremo difensore, anche perchè dietro ci sono portieri di livello come Vicario, Carnesecchi e Meret e Gigio non può restare fuori. L’accordo comunque è vicino e verrà formalizzato negli ultimi giorni di calciomercato.