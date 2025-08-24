Hamilton, sì al ritiro: annuncio improvviso

Neanche il più pessimista dei tifosi si sarebbe aspettato in questo momento una situazione del genere in casa Ferrari. L’annuncio di Lewis Hamilton arrivò come un fulmine a ciel sereno nel 2024 e – dopo anni di oblio – tornò entusiasmo attorno alla Rossa. La stagione di Hamilton però è stata disastrosa finora e anche il pilota ha confermato parlando della sua peggior stagione di sempre.

Tante dichiarazioni forti in questa stagione e al momento il rapporto tra la Ferrari ed Hamilton non è mai decollato realmente, il pilota addirittura nel corso della stagione ha invitato la scuderia a sostituirlo, detto tra il sarcastico ed il realistico. La verità è che ormai tutti pensano che la carriera di Hamilton sia agli sgoccioli. L’ex pilota Johnny Herbert ne ha parlato apertamente ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni commentando la situazione dell’ex collega.

Parole nette che aprono alla possibilità di ritiro o affermano che è forse ciò che serve al momento al campione britannico, alla fine di una comunque straordinaria carriera. Herbert pensa ciò già dallo scorso anno e a riguardo ha sottolineato: “Un anno fa, quando Lewis vinse a Silverstone, disse che aveva iniziato a dubitare di un’altra vittoria e questo fa capire che Hamilton era consapevole e allo stesso tempo dubbioso riguardo la sua competitività”.

Ritiro Hamilton, arriva la sentenza sul pilota Ferrari

Herbert ha sottolineato il paragone tra Hamilton e il suo compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc, sottolineando che il raffronto appare quasi impietoso e il pilota ha sottolineato: “Leclerc sta offrendo la miglior versione di sè stesso, è costante sempre e non commette errori” mentre si nota che per Lewis non è affatto cosi ed il pilota ne ha parlato a più riprese. Poi parlando dell’opzione ritiro Herbert ha sottolineato:

“Non è che ci sia un anno in particolare in cui si perde competitività, varia da pilota a pilota ed è naturale perdere freschezza e versatilità, quando si adatta il proprio stile di guida alla vettura” e Hamilton sta trovando grosse difficoltà ad ambientarsi. Infine Herbert ha chiuso esprimendo il suo pensiero:

“Ad un certo punto è normale che Hamilton possa prendere in considerazione l’idea di ritirarsi, ti chiedi se sia effettivamente arrivato il momento giusto. Se le cose non funzionano e non migliorano, forse giungerà alla conclusione che è meglio voltare pagina e provare altre cose nella sua vita”: