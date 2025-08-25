Si è rotto il crociato! Svolta totale in casa Juve: rientra tra 6 mesi

È ufficialmente iniziato il campionato di Serie A, con il Napoli a caccia del bis dopo il trionfo dello scorso anni. Sono diverse le squadre che proveranno ad impensierirlo, a partire da Inter e Milan ma non si può dimenticare la Juve che ha confermato Igor Tudor e che sogna di tornare nuovamente alla vittoria.

Il club bianconero però ha faticato molto in questa sessione di calciomercato, sono arrivati pochi acquisti e la costruzione della squadra è ancora in alto mare. Negli ultimi giorni la Juve ha ceduto Douglas Luiz ufficialmente al Nottingham Forrest ma ci sono ancora diversi nomi in uscita, specialmente per quel che riguarda il reparto offensivo. Ovviamente i più noti sono quelli relativi a Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez.

Il serbo è in scadenza e difficilmente partirà visto la sua situazione contrattuale, l’argentino ha mercato ma al momento nessuno offre ciò che chiedono i bianconeri e non è escluso che possa restare essendo comunque un giocatore molto duttile ed adattabile a diverse possibilità. Insomma la Juve lavora sul mercato ma occhio anche alle uscite e nelle ultime ore ha fatto molto rumore la possibile cessione di Arkadiusz Milik, il giocatore potrebbe andare via e sul polacco c’è una squadra di serie A.

Nuovo infortunio e svolta di mercato Juve: accordo totale

Negli ultimi giorni ha fatto molto rumore il caso dell’attaccante del Parma Frigan, giocatore che i Ducali hanno acquistato per 10 milioni di euro e che si è rotto il crociato solo 4 giorni dopo il suo arrivo in Italia. Una sfortuna incredibile ed ora il club ducale deve correre ai ripari e sta valutando il nome di Arkadiusz Milik, una soluzione low cost per dare comunque un attaccante titolare al nuovo tecnico gialloblù Cuesta. L’idea delle ultime ore è un affare tra Juve e Parma con i bianconeri pronti a cedere il giocatore in prestito o a titolo definitivo al Parma.

Milik, ormai fermo per infortunio da oltre un anno, non rientra nei piani della formazione torinese e quindi si lavora alla cessione, Parma è una possibilità concreta.

L’unico problema è l’ingaggio del giocatore e i bianconeri potrebbero aiutare la formazione ducale pagando una piccola parte del suo stipendio.