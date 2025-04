Pugno duro Tudor, rescinde il contratto con la Juve: i dettagli

“Vogliamo confermare quanto fatto di buono e crescere sul resto”. Così Igor Tudor ha provato a suonare la carica in conferenza stampa, confermando tutta la voglia dei bianconeri di ricominciare a macinare gioco e soprattutto risultati.

Il tecnico croato è subentrato a Thiago Motta nelle scorse settimane nelle vesti di traghettatore col chiaro obiettivo di attecchire immediatamente su un ambiente sfiduciato dopo i troppi alti e bassi e la tanta confusione di questi mesi. La Juventus dovrà quindi trovare prima di tutto calma e continuità, per riuscire a strappare un pass per la prossima Champions League che appare come un passaggio chiave per il futuro del club.

Lo stesso Tudor, che ha il destino incerto ed appare solo di passaggio, dovrà dimostrare in poche partite di poter dare un grande impatto al mondo Juve. Intanto la società sta già facendo alcune valutazioni anche sul futuro della squadra, con particolare attenzione ad alcuni membri della rosa. Dalla questione prestiti ancora aperta, con casi come quello di Conceiçao e Kolo Muani, che appaiono come situazioni spinose e di difficile risoluzione, passando per altri decisamente meno pressanti.

In questo caso il riferimento è ad Arkadiusz Milik, che quest’anno non è mai riuscito a scendere in campo a causa dei continui problemi fisici che gli stanno condizionando questa fase di carriera. Il polacco, che era stato una valida alternativa offensiva negli anni scorsi in bianconero, è ormai sempre più ai margini del progetto, e la prossima estate andrà trovata una soluzione.

Calciomercato, Milik sempre più fuori dal progetto: rescissione Juve

Milik ha messo a referto 17 gol in 75 presenze complessive con la Juventus, provando a dare il suo contributo soprattutto da alternativa ai titolari.

I continui infortuni lo hanno però man mano allontanato dal campo e soprattutto dal mondo Juventus, finendo per arrivare ai margini di un progetto nel quale per i prossimi anni non sembra poter trovare posto.

Il contratto del centravanti ex Napoli e Ajax è in scadenza a giugno 2026, motivo per cui andrà trovata la giusta soluzione. Come già accennato nelle scorse settimane, allo stato attuale delle cose per Milik potrebbe prospettarsi l’idea di una rescissione dell’accordo con la Juventus, in modo tale da poter intraprendere un’altra strada.

Così facendo i bianconeri si libererebbero anche di un ingaggio relativamente importante, lasciando così spazio ad un possibile nuovo ingresso.