Scambio surreale tra Juve e Inter: c’è di mezzo Thuram

La famiglia Thuram potrebbe a sorpresa ricongiungersi. Juve e Inter stanno valutando uno scambio clamoroso nelle ultime ore.

Botta e risposta nel weekend tra Juve e Inter, le due acerrime rivali del famosissimo derby d’Italia. I bianconeri hanno debuttato con una vittoria contro il Parma, un 2 a 0 secco e senza problematiche mentre l’Inter ha risposto ieri con un perentorio 5 a 0 contro il Torino. Una sfida particolare a distanza, due squadre in lotta per il titolo e pronte a sfidare il Napoli campione d’Italia in carica e atteso per conservare questo successo.

Una delle curiosità che riguarda Inter e Juve attualmente è il fatto che vi siano all’interno due fratelli, Marcus e Khephren Thuram. Il primo, centravanti del club nerazzurro, ha già vinto in Italia ed è ormai una certezza mentre il fratello minore si è messo in mostra nell’ultima stagione ed ora vuole ripetersi e migliorarsi. Ieri abbiamo visto una scena piuttosto particolare, in quel di San Siro. Mentre Marcus realizzava la doppietta Khephren era sugli spalti ad assistere – insieme al padre – al match dei ‘rivali’.

Ma occhio perchè nelle ultime ore è spuntata una suggestiva quanto clamorosa idea di mercato, Juve e Inter ci pensano e potrebbero venire incontro ad uno scambio che farebbe in modo di unire i due fratelli. Molto legati nella vita e magari ora legati anche dalla stessa maglia, staremo a vedere se questo è possibile.

Mercato Inter, lo scambio con la Juve spiazza tutti

Secondo alcune indiscrezioni Chivu vorrebbe profili più fisici per il centrocampo ma con una buona esperienza. Diouf è un nome per il futuro ma un acquisto che rappresenterebbe un gran colpo è appunto Khephren Thuram. Un giocatore gradito a tutti nell’ambiente Inter e che rappresenterebbe un colpo di qualità per la squadra dai colori nerazzurri; cedere dalla Juve all’Inter è quasi impossibile se non via scambio e i due club starebbero valutando un clamoroso ma comunque possibile scambio.

Thuram Jr. all’Inter con il fratello maggiore e Davide Frattesi alla Juventus, uno scambio sorprendente ma che farebbe felici tutte le parti in causa. La Juve ha più volte provato a presentare un’offerta per Frattesi ma l’Inter lo valuta circa 45 milioni e i bianconeri non vanno oltre i 27-28 più bonus. Adesso però nasce questa nuova opportunità, uno scambio tra le parti non è utopia, anzi.

Marcus e Khephren Thuram all’Inter, si lavora a questo scambio e vedremo se arriverà in questi ultimi giorni di mercato, l’affare è intrigante e la Juve ci pensa.