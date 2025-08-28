La Pontificia Università Lateranense indice una selezione per 44 borse di studio per studenti laici

Foto di archivio

ROMA – La Pontificia Università Lateranense, fedele alla propria missione accademica ed ecclesiale, affidatale dal Santo Padre, è da sempre impegnata nella promozione e nella tutela del diritto allo studio, riconosciuto come valore essenziale per la crescita della persona e per il progresso della società. Per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di formazione – si legge in una nota – la Lateranense, grazie al sostegno della Fondazione Roma, indice, per l’anno accademico 2025-2026, una selezione finalizzata al conferimento di 44 Borse di Studio per studenti laici destinata a coprire le spese di immatricolazione al 1° anno nei seguenti percorso di studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Lmg/01), Laurea Triennale in Scienze della Pace (L-37), Baccalaureato in Filosofia.

“La formazione universitaria- sottolinea il rettore monsignor Alfonso Amarante- non è solo trasmissione di conoscenze, ma è soprattutto un cammino di crescita umana e professionale che non può essere precluso a nessuno. Il nostro impegno nel promuovere il diritto allo studio rappresenta un investimento prezioso per la Chiesa e per la società”. Con una tradizione consolidata e uno sguardo rivolto al futuro, la Pontificia Università Lateranense ribadisce dunque la propria vocazione a essere luogo di dialogo, ricerca e inclusione, al servizio degli studenti e della comunità internazionale.

“Siamo felici di concorrere in modo concreto- dichiara il presidente della Fondazione Roma Franco Parasassi- all’alta missione educativa ed etica della Pontificia Università Lateranense che, grazie a queste borse di studio, potrà rivolgersi opportunamente a studenti meritevoli, ma in condizioni di difficoltà economiche, cosicché il diritto alla formazione ed alla crescita umana e spirituale, prodromica all’accesso al mondo del lavoro, siano garantiti a tutti”.

Per scoprire come candidarsi è possibile leggere il bando di partecipazione al seguente link: www.pul.va/wp-content/uploads/2025/07/Bando-AA-2025-2026-Borse-di-Studio_N.-82606-25-R-del-29.07.2025.pdf. Per partecipare, è necessario compilare la domanda di ammissione al seguente link: www.pul.va/wp-content/uploads/2025/07/Modulo-di-domanda-ammissione-al-Bando_pdf.pdf. La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 12 settembre 2025 all’indirizzo e-mail: [email protected].