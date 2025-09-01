Dice addio alla Juve sul gong: va in una rivale in prestito oneroso

Tante trattative calde in casa Juve, sia in entrata che in uscita. Tra le altre cose ci sono anche affari che saltano in extremis.

E’ la Juventus di Igor Tudor l’assoluta protagonista di questa parte finale di mercato. Tante mosse clamorose, sia in entrata che in uscita ed il club bianconero sta spiazzando totalmente (e in maniera positiva) tutti i tifosi bianconeri. Il club ha chiuso per due colpi, tra lo stupore generale, ed ha cambiato totalmente i propri piani per l’attacco.

Niente Kolo Muani dopo un’intera estate ad inseguirlo e doppio colpo a sorpresa, la Juve ha chiuso in poche ore per Openda del Lipsia e per l’esterno del Lille Zhegrova, completando cosi il pacchetto offensivo del club. Insomma due colpi da oltre 60 milioni di euro e la Juve ha chiuso con i botti. Non si escludono poi ulteriori colpi a sorpresa, il club bianconero fa felici i suoi tifosi anche se sfuma l’affare Kolo Muani.

La Juve ha messo diversi obiettivi nel mirino, ma non è riuscita a raggiungerli tutti. La società ci ha provato, ma i costi alti e le difficoltà a cedere hanno senza dubbio complicato le cose. Uno degli obiettivi bianconeri era il centrocampista danese del Brighton Matt O’Riley, profilo seguito in passato dal Napoli ed anche dai bianconeri; la Juve c’ha pensato anche in questi ultimi giorni ma a quanto pare l’affare è sfumato definitivamente.

Sorpresa Juve, l’affare stavolta non va in porto

La Juve ci ha provato fino all’ultimo, serviva probabilmente anche qualche uscita ma le cose non sono andate come previsto e per questo i bianconeri hanno deciso di mollare la presa. Il giocatore – come riportano i colleghi di Tmw – ha trovato l’accordo con il Marsiglia di Roberto De Zerbi, un trasferimento che avverrà in prestito con diritto di riscatto e l’affare è andato cosi a buon fine.

Nelle idee del tecnico italiano O’Riley prende il posto di Adrien Rabiot che invece è andato al Milan, in questo caso a titolo definitivo. Peccato per il club bianconero che pensava a O’Riley come un’alternativa di lusso a centrocampo e covava l’idea di un prestito nelle ultimissime ore di calciomercato. Niente da fare e piani cambiati, la società proverà a fare magari un ultimo tentativo per il centrocampista, altrimenti si resterà invece cosi.

Un mercato rovente, la Juve è scatenata ed ha chiuso due grandi colpi ma allo stesso tempo bisogna fare i conti con i colpi che non sono poi andati a buon fine. Adesso starà al tecnico Igor Tudor utilizzerà al meglio i giocatori a disposizione.