Sinner secondo in classifica, comanda Alcaraz: non ci sono più dubbi

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è destinata a durare davvero per molto tempo, ma intanto c'è da registrare un dato.

Passano i giorni e sono sempre di più ad avere la sensazione che avremo l’ennesimo remake. In molti non vedono l’ora e sperano che la finale degli Us Open 2025 sia l’ennesimo confronto tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il suo grande rivale, il numero due Carlos Alcaraz. L’ennesima sfida di un’annata speciale per i due, e per sancire ancora una volta il migliore. I due infatti – oltre alla vittoria di uno Slam – si potrebbero contendere anche il primato nel ranking, definendosi come numero uno al mondo.

Jannik vuole mantenere questo risultato mentre il suo rivale Alcaraz studia da tempo il sorpasso, in un’annata sicuramente particolare. C’è da sottolineare infatti che l’azzurro non ha giocato tre mesi a causa della sospensione per il caso Clostebol e quindi è una classifica ‘condizionata’. Il campione di San Candido si gioca comunque il primato ed il conto di Slam; quest’anno Sinner ha vinto due Slam su tre mentre nel terzo ha sfiorato la vittoria, vedendosi annullare addirittura tre match point consecutivi.

La rivalità tra Sinner ed Alcaraz è destinata a durare per diversi anni, la vedremo in campo e non solo con due campioni assoluti protagonisti del circuito. Ma oltre all’aspetto di campo ci sono tante cose che interessano al pubblico e tra queste c’è anche il compenso economico e incuriosisce sapere chi guadagna di più tra i due fenomeni del tennis mondiale. Al momento il divario è evidente.

Guadagni nel circuito Atp, Alcaraz davanti a Sinner

Il portale Forbes ha pubblicato la classifica dei tennisti con i guadagni maggiori nell’ultimo anno ed in questo momento al primo posto – tra premi ottenuti e sponsor – c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha incassato circa 48.3 milioni di euro, prendendo in stima il periodo da Agosto 2024 ad Agosto 2025, poi subito dietro invece c’è Jannik Sinner che si è avvicinato notevolmente e che, chissà, magari studia il sorpasso già agli Us Open.

Al secondo posto infatti c’è il fenomeno di San Candido che negli ultimi dodici mesi ha incassato ben 47.3 milioni di euro, quasi raddoppiando i 26.6 milioni incassati nell’anno precedente, e sfruttando non solo le vittorie ottenute negli Slam e negli altri tornei ma anche le sponsorizzazioni con molti sponsor come Nike, Lavazza, Rolex, Gucci, Fastweb e tanti altri.

Rispetto ad Alcaraz l’azzurro ha incassato molto ed ora – dopo la vittoria nella notte su Bublik – è anche il grande favorito per questi Us Open.