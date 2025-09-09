Torna Pjanic dopo 4 anni: bianconero a zero!

La sessione di calciomercato estivo è ufficialmente terminata ma non in tutti i paesi ed oltre a questo ci sono diverse trattative che possono ancora andare in porto. In particolare occhio al mercato dei giocatori svincolati con diverse occasioni a titolo gratuito che possono fare al caso di diversi top club italiani. Tra i vari giocatori svincolati c’è un nome che brilla su tutti gli altri, stiamo parlando del centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, ex stella del nostro campionato.

Mancano pochi giorni a Juve Inter, derby d’Italia del nostro campionato e che anni fa vide Miralem protagonista in un episodio discutibile e molto controverso. Una mancata espulsione che fece molto rumore al tempo e che ancora oggi viene messa al centro delle discussioni. Pjanic, oltre a quel controverso episodio, ha scritto la storia di due club italiani, prima della Roma e poi della Juventus dove ha vinto numerosi titoli.

Il club bianconero acquistò Pjanic dalla Roma e ne fece il post Pirlo. Un regista dal piede incantato, bravissimo a gestire il centrocampo e a segnare su meravigliose punizioni. Ancora oggi Pjanic gioca a calcio e potrebbe fare bene, ora è svincolato ed è vicino il ritorno in una sua ex squadra. La sua decisione è a dir poco sorprendente.

Il ritorno di Pjanic è vicino, firma ad un passo

Secondo alcune indiscrezioni Miralem Pjanic è vicinissimo alla firma con il club bianconero, ma non stiamo parlando della Juventus. Il giocatore è pronto a vestire la maglia bianconera del Besiktas, squadra in cui ha militato qualche anno fa e che ora potrebbe vederlo nuovamente protagonista. Il giocatore è svincolato, ha rifiutato sirene di club arabi che volevano acquistarlo ed ora sarebbe pronto a giocare di nuovo in un club, in un calcio comunque abbastanza competitivo.

Pjanic si è trovato bene in Turchia ed i tifosi lo ricordano comunque con affetto, è stato diversi mesi svincolato e si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia con squadre come Parma e Fiorentina che avevano chiesto informazioni. Alla fine non se ne è fatto nulla, lui in passato ha anche dichiarato di sognare di tornare in Italia ma non è riuscito in questa opportunità.

Con la maglia del Besiktas Pjanic ha disputato 26 presenze senza però realizzare nessuna rete. Dopo è andato in Arabia e poi in Russia ma ora potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera.