Bufera Barella, annuncio improvviso: nessuno se lo aspettava

Nicolò Barella è senza dubbio uno dei giocatori più importanti a livello nazionale e considerato tra i migliori a livello europeo. Un giocatore che da anni regge il peso del centrocampo dell’Inter ed un pilastro anche della Nazionale, nonostante i recenti cambi di tattico. Parliamo di un giocatore che abbina qualità a quantità e che negli anni è diventato sempre più importante per il club nerazzurro ma che vive un momento non semplice.

In primo luogo lui – come di fatto tutti i big della squadra milanese – ha risentito mentalmente dello storico 5 a 0 nella sconfitta di Champions League dell’Inter, una finale che difficilmente verrà dimenticata. Poi Nicolò ha alternato prestazioni non all’altezza e nell’ultimo periodo è apparso stanco, scarico sia mentalmente che fisicamente come notato in parte nella prestazione con la Nazionale in Italia-Israele. Lui – e in parte anche gli altri interisti Bastoni e Dimarco – sono apparsi in evidente difficoltà, fin troppa potremmo dire.

Dopo Israele Italia Barella è finito nuovamente nel mirino social e in molti lo hanno criticato, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. C’è chi critica la troppa sfrontatezza o presunzione del giocatore e chi invece lo difende addossando le colpe al fatto che il giocatore è letteralmente distrutto dopo le ultime fatiche tra Italia ed Europa. Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto sulla vicenda con una sentenza piuttosto netta.

Barella sotto accusa, arriva il messaggio che fa chiarezza

In molti in queste ore hanno attaccato Barella, reo di esagerare in certi atteggiamenti e un rendimento sicuramente non all’altezza delle aspettative. Il giornalista Fabrizio Biasin ha difeso il vicecapitano nerazzurro ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul giocatore, chiarendo:

Criticare Barella per qualche partita sbagliata è legittimo, sentenziare che sia un giocatore ‘arrogante’ o ‘sopravvalutato’ significa solo 2 cose:

Volerla buttare in caciara, disciplina tipica dei nostri giorni Non aver compreso che calciatore e uomo sia Nicolò Barella

E chiude cosi un messaggio che ha avuto vari retweet e commenti tra chi era d’accordo e chi invece ha accusato di Biasin di eccessivo protezionismo verso i giocatori della ‘sua’ Inter in quanto il giornalista è di nota fede nerazzurra. Barella è recentemente sotto accusa e sono in molti ad aprire alla possibilità che il giocatore possa fare un pò di panchina e rifiatare dopo un’annata davvero ricca di impegni.