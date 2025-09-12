Mourinho torna in Italia, lo attende la panchina nerazzurra: c’è la data

Il tecnico portoghese Josè Mourinho è pronto ad una nuova avventura in panchina. Gli ultimi rumors sono ormai netti.

Quando parliamo di Josè Mourinho trattiamo di un allenatore che – nonostante le varie difficoltà – resta uno degli allenatori di riferimento sul panorama mondiale. Il tecnico portoghese sta vivendo un grosso periodo difficile ed è reduce da ben cinque esoneri nelle ultime stagioni, l’ultimo avvenuto ad inizio di quest’annata con il Fenerbahce.

Il club turco aveva puntato su di lui e sperava di tornare in Champions League ma – nonostante una faraonica campagna acquisti – la squadra ha perso il preliminare contro il Benfica, un doppio confronto che ha di fatto chiuso le chance in panchina dell’allenatore lusitano. Per questo Josè è stato esonerato ed il Fenerbahce ha deciso di ripartire da una nuova guida tecnica. Intanto però va sottolineato di come Mourinho sia ancora molto ambito sul mercato.

In queste settimane si parla molto di lui in chiave Italia e occhio perchè ci sono da monitorare diverse situazioni. Questo weekend ci sarà la terza giornata di campionato ed è effettivamente prestissimo ma ogni club vuole chiarezza e vuole evitare crisi totali; alcune panchine sono già sotto osservazione ed anche i bookmakers credono in un possibile quanto clamoroso ritorno di Josè Mourinho in Italia, il rumors c’è e resta molto forte. E spunta anche la data entro il quale il tecnico può fare ritorno.

Mourinho torna in serie A, le ultime sul possibile colpaccio

I bookmakers italiani ed internazionali sottolineano che l’allenatore portoghese potrebbe guidare una panchina italiana per fare ritorno e i club che sembrerebbero favoriti per un suo possibile approdo sono Inter e Atalanta. I tifosi milanesi vorrebbero una scarica di positivismo dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese e dopo un mercato sicuramente non all’altezza; quindi occhio ad ogni situazione e si parla di varie possibilità, la candidatura – come riporta Agipronews – sulla panchina dell’Inter di Mourinho è quotata a 25.

L’Inter vivrà questo weekend una sfida intensa e dura a Torino contro la Juve ed una sconfitta potrebbe sicuramente cambiare tutte le carte in tavola. Un secondo ko metterebbe la posizione di Chivu già a rischio e i bookmakers vedono in Mourinho un potenziale candidato; ma la sorpresa non riguarda il club milanese quanto invece l’Atalanta che, secondo gli scommettitori, sono una squadra che potrebbe cambiare tecnico a breve.

Juric non convince e in generale che Mourinho possa diventare il tecnico dell’Inter o dell’Atalanta entro il 25 Dicembre 2025 è quotato addirittura a 25 con il ritorno in Italia che è tutt’altro che utopia al momento.