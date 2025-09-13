Sinner davanti ad Alcaraz in classifica: aggiornamento di questi minuti

Forse, considerando i valori in campo e il talento dei due giocatori, è stato giusto così. Carlos Alcaraz, dominando dal primo all’ultimo match un torneo che lo ha visto in forma smagliante sin dalle battute iniziali, ha riequilibrato il conto dei Major stagionali con Jannik Sinner incamerando il suo secondo Slam del 2025. Il sesto in assoluto di una carriera già incredibile, considerando che stiamo parlando di un classe 2003.

Il fenomeno iberico, protagonista di un’annata che sta ricordando, per numero di titoli messi in bacheca, quella che il rivale azzurro ha sfoderato giusto lo scorso anno, si è anche tolto la soddisfazione di scavalcare Jannik in testa al ranking mondiale.

Uno scenario che già era stato in qualche modo apparecchiato nelle settimane precedenti quando, subito dopo il torneo di Wimbledon vinto comunque dall’altoatesino, il nativo di Murcia era chiamato a difendere – fino a fine 2025 – solo 1060 punti contro i 6030 che Sinner doveva confermare dopo una seconda parte di 2024 assolutamente mostruosa.

Già praticamente certo di arrivare alle ATP Finals di Torino forte della testa di serie numero uno, il campione iberico deve però inchinarsi al campione azzurro in un’altra speciale classifica che ormai è stata definita, essendo finiti i Major per il 2025.

Sinner, la continuità paga: Alcaraz battuto nei Major

Grazie alle quattro finali conquistate negli appuntamenti del Grande Slam disputatisi dall’Australia (quando vinse per la seconda volta consecutiva il torneo) agli appena conclusi Us Open, l’ex numero uno del mondo si è piazzato in testa alla graduatoria dei match vinti nei Major nel 2025.

Con 26 vittorie e sole 2 sconfitte (patite ovviamente entrambe per mano del grande rivale), l’allievo di Simone Vagnozzi guida la classifica, tanto in campo maschile quanto in quello femminile, degli incontri stagionali vinti nei tornei dello Slam.

Sinner si è così tolto la soddisfazione di diventare il giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo (davanti a Federer, che nel 2006 riuscì sì ad infilarne 27, ma con un anno in più sulla carta d’identità).

E Alcaraz? L’iberico ha pagato la per lui prematura eliminazione di Melbourne sofferta per mano di un eroico Djokovic in regime di quarti di finale: 24 le vittorie per Carlitos, seguito da Aryna Sabalenka (trionfatrice a Flushing Meadows) con 23.

Due le altre curiosità di questo particolare ma indicativo conteggio sulla continuità dei campioni del circuito. Madison Keys, che vinse a Melbourne, è l’unica vincitrice Slam dell’anno a non comparire tra gli 8 giocatori più vincenti della stagione. L’altro dato per certi versi inaspettato è il bottino raccolto da Novak Djokovic: con 20 vittorie il serbo è soltanto il quinto giocatore in questa speciale classifica, il primo tra quelli che non sono riusciti ad alzare la coppa del vincitore nei Major stagionali.