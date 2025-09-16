Juve, svolta inattesa: infortunio del tendine d’Achille e stagione finita

La Juventus continua a macinare risultati importanti con la vittoria sull’Inter per 4-3 nel derby d’Italia che ha rappresentato il primo banco di prova di un certo livello di questo ottimo avvio di stagione.

Tre vittorie su tre per i bianconeri di Tudor che conducono la classifica insieme al Napoli, offrendo anche una proposta di gioco per ora più godibile ed efficace rispetto a quanto fatto vedere nell’ultimo campionato. L’allenatore croato sta provando a trovare la quadra ed i risultati lo stanno anche accompagnando in questo primissimo scorcio stagionale. Presto ci sarà spazio per la Champions League e a lungo andare potrebbero trovare spazio anche quei calciatori che finora hanno avuto meno possibilità.

Tra i giocatori ancora a secco di minutaggio c’è anche Daniele Rugani, tornato in estate dal prestito all’Ajax ed impiegato da Tudor nell’ultimo Mondiale per Club. In questa annata ancora non è sceso in campo ma potrebbe essere una pedina alternativa interessante in caso di bisogno. La stessa esigenza che ora potrebbe avere un altro club europeo, il quale potrebbe mettere gli occhi proprio su di lui dopo l’infortunio di un difensore.

Il riferimento è al Porto di Francesco Farioli, che deve fare i conti con i problemi occorsi a Nehuen Perez dopo l’ultima vittoria contro il Nacional. Lo stesso allenatore italiano dopo la partita ha ammesso: “Purtroppo, credo che Nehuén Pérez resterà fuori per un po’ di tempo. Mi sembra una cosa seria, sì”, ha detto il tecnico del Porto nell’intervista a ‘Sport TV’.

Calciomercato Juventus, l’infortunio cambia tutto: puntano su Rugani

Perez era entrato in campo al 55esimo contro il Nacional ma la sua gara è durata solo cinque minuti. L’ex Udinese si è accasciato e per il dolore non è neanche riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe.

Una situazione che ha fatto suonare l’allarme forte e chiaro tra i ‘Dragoes’ che lo perderanno per diverso tempo, riducendo le scelte dell’allenatore italiano a soli tre difensori centrali.

Un’emergenza totale di fronte alla quale il presidente Villas-Boas sta valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra. Una strada potrebbe essere quella di una soluzione tampone attraverso il mercato degli svincolati.

In alternativa a gennaio il Porto potrebbe optare per un usato sicuro da piazzare alla corte di Farioli. In questo quadro potrebbe tornare utile proprio il profilo di Daniele Rugani che lo stesso allenatore italiano ha già avuto modo di allenare nel corso della sua esperienza all’Ajax.