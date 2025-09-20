Maignan in una rivale storica del Milan: arriva gratis

Colpo di scena sul futuro dell'estremo difensore francese Mike Maignan. Nessuno lo avrebbe mai sospettato, è clamoroso.

Questa sera il Milan sarà impegnato in un’insidiosa trasferta ad Udine contro la terza della classe ed una delle squadre più in forma di questo inizio stagione. Per l’occasione però non ci saranno Mike Maignan e Rafa Leao, entrambi alle prese con importanti problematiche fisiche. Ma intanto piovono anche rumors di calciomercato.

In Udinese Milan Maignan non ci sarà, ma nell’ultima conferenza stampa Massimiliano Allegri ha confermato che per il portiere francese tornerà già per la sfida di coppa Italia contro il Lecce e ci sarà quindi anche nei prossimi big match contro Napoli e Juventus. L’estremo difensore francese ha il contratto in scadenza a Giugno prossimo e quasi sicuramente non rinnoverà il suo contratto, si è parlato di tanti club ma ora occhio a colpi di scena.

La priorità del giocatore era il Chelsea di Enzo Maresca, a caccia del sostituto di Robert Sanchez ma occhio anche ad altri cambiamenti e negli ultimi giorni si è parlato molto di un clamoroso accostamento per Maignan, l’estremo difensore può arrivare a zero ed anche in Italia hanno annotato il suo nome con ‘Magic Mike’ che potrebbe finire in una grandissima rivale del club rossonero. Occhio a quello che sta succedendo ed ai colpi di scena.

Sorpresa Maignan, addio a costo zero: il portiere resta in serie A

Colpo di scena per il futuro di Mike Maignan e secondo alcune indiscrezioni la Juve starebbe pensando a lui per la prossima stagione. La società ha notato le ultime deludenti prestazioni di Di Gregorio e per questo stanno valutando eventuali sostituti, molti hanno un costo esoso ma non Maignan che potrebbe arrivare a parametro zero. Il suo ingaggio di 4 milioni non peserebbe ai bianconeri che sembrano pronti ad avviare contatti con l’entourage del giocatore francese.

Il Milan non rinnoverà il contratto a Maignan e l’estremo difensore – ora comunque capitano del club – non resterà nella Milano rossonera ma la Juve è un’opzione intrigante e potrebbe colpire il giocatore, ancor più del Chelsea. Anche l’Inter addirittura avrebbe chiesto informazioni, ma qui sarebbe più difficile e il portiere preferirebbe evitare di restare nella stessa città ma comunque dai rivali.

Solo una grandissima offerta del club nerazzurro potrebbe cambiare le carte in tavola ma quel che è certo è che Mike Maignan saluterà il Milan ed ora intriga la pista italiana.