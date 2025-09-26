Ufficiale Barella, è saltato tutto: tifosi a bocca aperta

La stagione dell’Inter non è iniziata come previsto e Cristian Chivu dovrà lavorare sodo per riportare il club nerazzurro nelle parti alte della classifica. Due sconfitte nelle prime quattro gare di campionato complicano le cose e cosi la formazione milanese è finita nel mirino della critica ed in particolare due elementi chiave sono finiti sotto accusa, stiamo parlando di capitano Lautaro Martinez e soprattutto del vicecapitano Nicolò Barella.

Il talento del centrocampista sardo è indiscusso ma è un anno a questa parte che il giocatore ha ricevuto più critiche che altro, spesso nel mirino per una leziosità eccessiva o per una foga che talvolta non serve. Barella è finito nel mirino dei tifosi e addirittura ci sono alcuni che ne chiedono la cessione, pensando che debba fare spazio a giocatori come Frattesi o come il neo acquisto Petar Sucic, protagonista in positivo (uno dei pochi) in questo scorcio di stagione.

L’Inter è chiamata alla riscossa, eppure quest’estate c’è stato il rischio di perdere Barella. O meglio, una possibilità remota ma che ora, a settimane di distanze, fa tremare parte dei tifosi nerazzurri. Il giornalista Fabrizio Romano è intervenuto nel corso del suo podcast ed ha fatto chiarezza sulle reali possibilità di addio da parte di Barella, la realtà a quanto pare è stata davvero ben diversa.

Addio Barella, Fabrizio Romano fa chiarezza in casa Inter

Romano ha spiegato di fatto che c’è stata una piccola possibilità ma che Barella in realtà non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare il club nerazzurro. Il giornalista ha sottolineato cosi: “Ci sono state possibilità di giocare in Premier League per Barella ma il giocatore non ha mai dato vere aperture“, la chiosa di Romano e poi il giornalista ha fatto chiarezza riguardo i rumors sul possibile approdo in Arabia da Simone Inzaghi:

“In Arabia Barella avrebbe avuto uno stipendio più che raddoppiato ma la realtà è che Simone Inzaghi – che adora ed apprezza il centrocampista – non ha mai avuto il pensiero di creare un problema all’Inter o di poter rappresentare un possibile ostacolo per il giocatore stesso”.

L’Inter quest’anno ha come priorità quella di raggiungere almeno il quarto posto e quindi la qualificazione Champions ma senza il club potrebbe valutare la cessione di uno o più big e a quel punto anche Barella potrebbe salutare, il club lo valuta circa 70 milioni di euro.