Serie A, rescinde il contratto: bomba sulla panchina di una Big

Questa sera inizia ufficialmente la sesta giornata di serie A, l’ultima prima della seconda sosta per le Nazionali e queste gare potranno dirci ancora interessanti sul futuro di alcuni allenatori. Manca ancora il primo esonero in questa lega, e occhio quindi a quello che potrebbe accadere dopo questo turno con diverse panchine a forte rischio. Un’ufficialità chiarisce che ora c’è un nome interessante che potrebbe far gola a qualche club di serie A.

In chiave futuro occhio in particolare alle panchine di Fiorentina e Torino ed entrambi i club potrebbero cambiare allenatore, complicata specialmente la situazione del club viola che con una sconfitta contro la Roma prenderebbe in seria considerazione l’esonero del tecnico Stefano Pioli, uno dei big arrivati in estate e che finora ha davvero deluso le aspettative. Ma occhio perchè proprio dalla Roma potrebbe arrivare eventualmente il suo sostituto.

Nelle ultime ore è arrivata la notizia riguardo la rescissione di Daniele De Rossi, allenatore che è stato esonerato lo scorso anno ma che aveva ancora un contratto molto lungo con il club capitolino. Le parti sono arrivate alla decisione di rescindere consensualmente, il tecnico potrà cosi provare una nuova avventura e occhio anche all’ipotesi Fiorentina che potrebbe sicuramente rilanciare la sua carriera.

Addio in serie A, occhio alla girandola di panchine

Già prima del ritorno in serie A di Pioli si era parlato del possibile approdo di De Rossi a Firenze ma alla fine il club ha optato per altre scelte, ora invece le cose potrebbero cambiare e sicuramente la rescissione dell’ex capitan Futuro potrebbe sicuramente cambiare le cose. Il club giallorosso ha trovato l’accordo in maniera ufficiale con il club e la Roma ha cosi un ottimo risparmio, il tecnico aveva un ricco contratto fino al 2027 ma ora si è trovato un accordo tra le parti.

Fiorentina e Torino sono le prime ipotesi per il tecnico ma anche alle piste estere, specialmente quelle più esotiche. L’amico Fabio Cannavaro ad esempio ha accettato la panchina dell’Uzbekistan e chissà che De Rossi non decida di fare una scelta simile; intanto va ricordato che De Rossi è anche presidente dell’Ostiamare, squadra di serie D che sta facendo benissimo e che ha totalizzato cinque vittorie nelle prime 5 giornate di campionato.

Occhio quindi a cosa accadrà in questo turno di serie A ed attenzione alla possibile svolta da questo punto di vista.