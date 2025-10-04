Dybala, colpo di scena improvviso: è ufficiale

E' un momento piuttosto particolare per il campione argentino Paulo Dybala. Ci sono sia buone che cattive notizie per il giocatore.

Quando parliamo di Paulo Dybala trattiamo di uno dei più grandi giocatori dell’ultimo decennio, talento puro e giocatore che sicuramente resterà nella storia del calcio. La Joya ha fatto sempre la differenza nel nostro campionato e solo i problemi fisici hanno frenato la sua carriera, che è stata comunque piuttosto positiva.

L’avventura alla Juventus è stata molto importante, Paulo ha vinto molto ed ha fatto belle cose anche nelle competizioni europee. Allo stesso tempo tra i tifosi c’è sempre una sorta di rimpianto per quello che Dybala poteva essere, considerato addirittura come l’erede di Lionel Messi. I costanti infortuni avuti nel corso degli anni hanno però fermato tutto ed alla fine sono arrivati anche rimpianti per quello che Paulo non ha fatto.

Una storia che alla fine si sta ripetendo anche a Roma dove il giocatore fa quasi sempre la differenza quando gioca ma questa ultima opzione è sicuramente un grande ma nella sua avventura in maglia giallorossa. Alti e bassi, nella vita privata in questi giorni Dybala ha annunciato insieme alla moglie Oriana Sabatini che la coppia aspetta una prima figlia e lo ha pubblicato con un post emozionante. In campo il giocatore quest’anno è stato infortunato, ma tornerà a disposizione per la trasferta di Firenze, in programma questo weekend.

Doccia fredda per Dybala, nessuno se lo aspettava

Nelle ultime ore l’Argentina ha pubblicato la lista dei convocati per i prossimi match contro Venezuela e Portorico, impegni in programma per il prossimo 11 e 14 Ottobre. Una lista con tanti nomi interessanti ma anche con grandi assenti e tra questi c’è Paulo Dybala; gli infortuni costanti hanno frenato la sua ascesa ed ora Paulo è finito anche fuori dal giro della Nazionale.

Il ct della Nazionale Scaloni ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni ed ha lasciato fuori sia Dybala e a sorpresa anche Matias Soulè, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia della Roma. I due giallorossi sono stati bocciati con l’allenatore che – a dire il vero – ha letteralmente l’imbarazzo della scelta per il reparto offensivo.

Convocato ovviamente la stella Lionel Messi e con lui anche il giovanissimo talento del Real Madrid Mastantuono. Nel ruolo di centravanti spazio alla coppia dei consueti bomber Lautaro Martinez e Julian Alvarez, attaccanti di Inter e Atletico Madrid. I Colchoneros hanno diversi attaccanti in Nazionale e oltre ad Alvarez ci sono anche Thiago Almada, Nico Gonzalez ed anche Giuliano Simeone.