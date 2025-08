Dybala in una rivale storica della Roma: affare surreale in Serie A

L’avvento di Giampiero Gasperini sulla panchina della Roma sembra aver portato un’autentica rivoluzione ed il club vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste dell’allenatore giallorosso. In primo luogo ringiovanire la rosa e prendere tutti giocatori fondamentali per i dettami tattici del tecnico, che vuole una squadra giovane, forte e molto aggressiva. In questa nuova Roma sembra non esserci spazio per il campione argentino Paulo Dybala.

Il giocatore ha avuto un’esperienza (molto) passata con Gasperini ed i due non sembrano avere le stesse idee, Dybala non risulta essere fondamentale per questo nuovo progetto e la Roma sembra voler puntare con decisione su Matias Soulè, giovane con grandi e ampi margini di miglioramento, e un giocatore che sembra pestarsi i piedi con il più esperto connazionale. Per questo l’addio di Dybala è possibile, il giocatore può salutare.

Sull’ex Juventus pesa anche un pesante ingaggio che, complice i costanti problemi fisici, fanno si che Paulo non risulti indispensabile nelle alte sfere del club. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile interesse del Milan per Paulo Dybala, ne hanno parlato anche i colleghi di Calciomercato.it. Una situazione sorprendente ma neanche troppo con Allegri che rivorrebbe la coppia Dybala-Vlahovic, stavolta in rossonero ed affiancati da un campione come il portoghese Rafa Leao.

Addio Dybala, il dato sottolinea che è possibile

Paulo Dybala ha un solo anno di contratto con la Roma e al momento non si è mai parlato davvero di rinnovo con il club che attende le mosse e ovviamente la stagione dell’argentino. Un giocatore con un talento indiscusso ma allo stesso tempo che a volte sembra di cristallo ed è questo che preoccupa più di tutto i tifosi (e la società) giallorossi. Dybala aveva una clausola di 12 milioni scaduta a Luglio ma è probabile che a queste cifre possa lasciarlo partire.

Il bookmaker Sisal quota il passaggio di Dybala al Milan a quota 7.50, neanche un numero cosi considerevole e quindi i rumors su questo possibile trasferimento sono sempre più reali. Per il club rossonero sarebbe un grande sgarbo anche nei confronti dell’Inter, i cugini che per tanti anni hanno cercato Dybala ma sempre senza successo. E ora quindi le chance di vedere Dybala insieme a Vlahovic sono sempre più reali.

Stavolta però niente Juve ma un passaggio a sorpresa al Milan, vedremo come evolverà il calciomercato in questi giorni.