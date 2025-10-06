Terremoto Sinner, cambia di nuovo tutto: è ufficiale

Jannik Sinner non difenderà il titolo nel Masters 1000 di Shanghai, l’azzurro è stato eliminato ai sedicesimi dall’olandese Tallon Griekspoor che lo ha battuto o meglio ha sfruttato il ritiro dal torneo del tennista di San Candido. Jannik è stato a due punti dalla vittoria ma alla fine si è arreso ai problemi fisici, dei crampi e delle noie fisiche che preoccupano senza dubbio in vista del resto della stagione.

Per tutto il torneo Sinner ha evidenziato dei problemini ed ora è stato costretto al ritiro, un ko che gli costa diversi punti e probabilmente la possibilità di chiudere il 2025 al primo posto in classifica. Tanto da dire su questa sfida e su questo torneo ma non solo, Sinner sta provando a reagire e l’obiettivo è tornare a competitivo, specialmente in vista delle Atp Finals di fine anno e della Coppa Davis, ultimi due grandi eventi della stagione.

In questi giorni tanti hanno parlato di Sinner, hanno detto la propria sia sulla preparazione che sui risultati di campo e tra questi c’è anche l’ex tennista ed ora commentatore di Eurosport Nicolas Escudè che ha analizzato le prestazioni di Sinner in queste settimane tra Pechino e ora appunto a Shanghai, finito stavolta in maniera piuttosto negativa.

Sinner e il suo cambiamento, la sentenza è netta

Parlando di questo cambiamento da parte di Sinner e l’ex atleta francese ha spiegato: “Jannik è riuscito a rendere queste gare più facili del previsto, ma in generale è sempre vedere le partite di Sinner, a prescindere dal match e da come si sviluppa perchè aggiunge nuovi tocchi, giocate in contro-tempo e anche per il serve and volley”. Sinner ha giocato tante gare in pochi giorni ed anche per questo è arrivato il ritiro ma l’azzurro ha spiegato che è disposto anche a perdere delle partite per cambiare.

Il concetto è provare cose nuove per provare a ribaltare nuovamente le gerarchie con Alcaraz e quindi si va oltre al risultato. Escude esprime il suo concetto chiarendo: “Sinner non fa queste cose a caso nella partita ma lo fa sempre, quando sa che non ci sarà alcun impatto diretto sul punteggio”, la chiosa da parte dell’ex tennista.

Ora c’è curiosità per capire le condizioni di Sinner e capire se parteciperà o meno al torneo di Vienna, altro torneo dove difende il titolo.