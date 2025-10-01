Follia Sinner, quando torna in campo: da non credere

Sinner vince ma è pronto nuovamente a dover giocare. La situazione non piace ai tifosi, ecco cosa sta succedendo.

Una vittoria netta e senza storia, Jannik Sinner torna alla vittoria e lo fa con un risultato pesantissimo, un 6-2;6-2 contro l’americano Learner Tien ed una sfida che regala al fenomeno di San Candido il terzo titolo in questa stagione, il primo 500 dopo le vittorie in tornei importanti come Wimbledon e gli Australian Open, lo scorso Gennaio. L’azzurro è apparso leggermente stanco negli ultimi giorni ed ora purtroppo non può fermarsi.

Mentre il rivale Alcaraz ha deciso di dare forfait a Shanghai Jannik difficilmente farà lo stesso in quanto difende il titolo. 1000 punti valgono per lui questo torneo e quindi scenderà ancora in campo, non può fermarsi ed ha un calendario per certi versi folle, come dimostrano le polemiche di Alcaraz per i troppi tornei ed anche Sinner dovrà fare i conti con questa situazione, per certi versi impossibile.

Ogni giorno ascoltiamo di come vi siano infortuni in ogni sport per le troppe gare, dal calcio al basket ed anche il tennis purtroppo ne fa parte. I tennisti si lamentano ma al momento senza essere ascoltati e lo dimostra la situazione di Sinner che scenderà in campo nuovamente, neanche 48 ore dopo la finale, per giocare il match nel Masters 1000 a Shanghai, una situazione estenuante.

Sinner di nuovo in campo, polemiche per la decisione a Shanghai

Jannik Sinner scenderà in campo venerdi 3 Ottobre 2025 nel match contro il tennista tedesco Altmaier, atleta che sicuramente i tifosi azzurri non ricordano con piacere. Altmaier riusci’ a battere Sinner al Roland Garros di due anni fa (complice qualche problemino fisico dell’azzurro) e ora rappresenta un test, più per la questione temporale che per il suo reale valore, specialmente sul cemento.

Se comunque Jannik parte nettamente favorito va detto che bisognerà vedere come sarà fisicamente e se rischia di risentire della sfida che ha disputato poche ore fa. Il torneo di Shanghai è molto importante anche in chiave numero uno e perdendo punti Jannik rischia di dire addio alle già poche chance di sorpasso in chiave classifica.

Staremo a vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore, ma al momento c’è preoccupazione tra i fan per vedere come l’azzurro reggerà un torneo che dopo Altmaier potrebbe vederlo opposto ad avversi di gran livello come Bublik (l’unico che lo ha battuto oltre Alcaraz quest’anno), poi Fritz e Djokovic. Insomma Sinner non si ferma ed è costretto a giocare ancora.