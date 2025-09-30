Ultim’ora, paura Sinner: è allarme per la finale di Pechino

Continua la tradizione favorevole ed anche stavolta Jannik Sinner ha vinto contro il tennista australiano Alex De Minaur, per l’undicesima volta in altrettanti precedenti. Sfida molto più sofferta rispetto al passato, l’azzurro ha vinto in tre set ed ha lamentato tra le altre cose una condizione atletica ancora insoddisfacente; per l’azzurro non c’è solo questo ed ora i tifosi appaiono piuttosto preoccupati.

Primo set dominato ed un 6 a 3 che appare quasi bugiardo, Jannik ha controllato e dominato in più circostanze con De Minaur come sempre in difficoltà sul ritmo e sul servizio dell’avversario. Sinner controlla ma nel secondo set cala in maniera enorme di ritmo ed inizia a perdere diversi scambi con l’australiano che ha diverse chance per il break. L’azzurro usa il servizio per salvare tutto, ma alla fine nel decimo game cede il set ed è costretto a chiudere nel terzo e decisivo set.

Un set a senso unico ma che allo stesso tempo – a meno di 24 ore dalla finale – preoccupa tutti i fan italiani. Sinner ha prima accusato dei problemi nella zona del gluteo, toccata più volte nel corso del set e poi nell’ultimo game ha fatto letteralmente tremare i tifosi, in una situazione che rischia di allarmare non solo per la finale ma per l’imminente Master 1000 di Shanghai.

Ansia Sinner, le ultime sulle condizioni dell’azzurro

Nel corso dell’ultimo game della gara, sul risultato di 15-30, Jannik Sinner ha accusato dei crampi che lo hanno praticamente bloccato. L’azzurro si muoveva a fatica ed è riuscito a chiudere la pratica del tennista solo grazie al servizio, un paio di ace ed un paio di servizi vincenti che hanno chiuso un discorso che rischiava di diventare preoccupante. Ora c’è la finale di Pechino e poi subito il Masters 1000 di Shanghai ed una serie di terribili sfide.

Crampi e piccoli problemi al gluteo che mettono in ansia i tifosi specialmente visto il calendario dell’azzurro ma il fenomeno altoatesino non si ferma e nel post gara ha rilasciato alcune dichiarazioni dove è parso fiducioso ed ottimista verso la finale e i progetti futuri. In questo torneo il numero due al mondo ha presentato anche il nuovo fisioterapista e magari sarà lui a metterlo a nuovo fisicamente, pronto per la finale dove, in ogni caso, sarà lui a partire favorito.