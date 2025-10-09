Ahi Bremer, ancora problemi al ginocchio: i tempi di recupero

Il difensore brasiliano Gleison Bremer è senza dubbio uno degli uomini chiave della Juventus, fondamentale con qualsiasi tecnico nel corso degli ultimi anni. La Juve acquistò a sorpresa il centrale dal Torino anticipando la concorrenza di club come Inter e Napoli e assicurandosi uno dei migliori centrali difensivi al mondo. Un infortunio però ha cambiato tutto e ha rovinato i piani del club torinese e della Nazionale brasiliana.

Purtroppo sappiamo di come la rottura del crociato possa condizionare in tutto e per tutto la carriera di un giocatore, c’è il rischio di ricadute o anche di non tornare più fisicamente come si era un tempo. Bremer è stato fermo tutta la scorsa stagione per infortunio ed il suo stop ha sicuramente cambiato tutto, la Juve senza il suo stop poteva avere una classifica diversa e persino l’esonero di Thiago Motta poteva non avvenire.

A volte dimentichiamo infatti la buona partenza della squadra di Motta prima dell’infortunio di Bremer, stop che fece crollare in poco tempo tutte le certezze difensive in casa bianconera. L’edizione odierna di La Stampa sottolinea però di come un infortunio possa protrarsi nel tempo e rischia serie ricadute; sia in casa Juve che in casa Torino c’è massima preucazione per Bremer e per Duvan Zapata, entrambi fermi praticamente da circa un anno a causa dell’infortunio al legamento crociato.

Juve nei guai, grande pazienza su Bremer

Bremer è tornato quest’anno dopo un lungo stop ma allo stesso tempo ha già saltato alcune partite per problemi muscolari. Al rientro della sosta il giocatore dovrebbe esserci ma ci sono tanti dubbi e nessuna certezza e la Juve rischia grosso, consapevole che Bremer è il perno della difesa e senza la squadra evidenzia grosse difficoltà. Il giocatore non ha preso parte a Juve Milan, da un lato per problemi fisici ma anche per precauzione, il club vuole evitare qualsiasi rischio di possibile ricaduta.

L’infortunio occorso a Bremer è di quelli seri e quest’anno il club dovrà affrontare tantissime sfide, tra campionato, coppa Italia e Champions League. Bremer è un uomo chiave e la Juve e i suoi tifosi vedono con il fiato sospeso le condizioni del giocatore, c’è apprensione e la speranza è che le noie muscolari possano finire. Anche in casa Torino la situazione è simile con Duvan Zapata ancora fuori condizione e alle prese con problemi fisici dopo il lungo stop della scorsa stagione.