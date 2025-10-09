È ufficiale, arriva Pirlo: ha appena firmato

Andrea Pirlo è una delle più grandi leggende del calcio italiano, un giocatore che sicuramente è ben impresso nella storia di tutti i tifosi e che rappresenta un rimpianto di quello che ormai il nostro calcio, purtroppo, non offre più. Un talento sopraffino, un giocatore capace di fare la differenza, un giocatore che ha iniziato la carriera come trequartista e che poi è diventato un regista, talento che ha vestito le maglie di Inter, Milan e Juventus.

Un giocatore campione del mondo e che anche da allenatore ha intrapreso una buona carriera, ha allenato la Juventus e la Sampdoria ma recentemente ha avuto nuove esperienze, ha allenato in Turchia con il Fatih Karagumruk e ora invece è impegnato in Arabia Saudita – come capita a tanti ricchi colleghi – e allena in seconda divisione del campionato arabo, nell’United Football Club.

Ma capita spesso che gli ex giocatori intraprendano nuove avventure dal punto di vista remunerativo, abbiamo visto recentemente la firma di Cannavaro con l’Uzbekistan ma anche lo stesso Pirlo in Arabia e nelle ultime ore l’ex centrocampista ha firmato un nuovo accordo, una scelta che ha destato molta sorpresa e che in fondo farà probabilmente anche un pò discutere.

Nuova avventura per Pirlo, l’accordo è stato siglato

Il primo a parlarne in Italia è stato il giornalista Fabrizio Romano mediante i suoi account social e con un tweet – con il suo consueto Here We Go – ha confermato l’accordo totale tra Andrea Pirlo e il marchio Fonbet con l’attuale allenatore che sarà una sorta di testimonial e sarà colui che racconterà questo brand, un marchio che si occupa di scommesse e che ha grande rilievo sia in Russia che in Kazakistan.

Una mossa che forse non tutti avranno gradito – visto il collegamento con la Russia – e Pirlo però è pronto a questa nuova partnership. Attraverso il suo account social Romano ha scherzato con l’Here We Go ed ha annunciato il seguente account social: “Ci siamo, Andrea Pirlo entra a far parte di Fonbet, accordo raggiunto!”

Un annuncio che ha destato grande curiosità, in molti ne hanno parlato specialmente per il modo in cui è arrivato il tweet e nessuno si aspettava questa mossa. Ma ora, oltre al ruolo di allenatore in seconda divisione araba, Pirlo è pronto ad una nuova e per certi versi interessante avventura.